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≡ Где здесь парковатся, на крыльце?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40538
Где здесь парковатся, на крыльце?
Отправлено: 16.12.20 - 15:41
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Знаки "Парковка для инвалидов", установленные на ул. Чкалова, смутили читателя "НГ" Валерия. Он снял на парковке видео и прислал его в редакцию.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4324
Re: Где здесь парковатся, на крыльце?
Отправлено: 16.12.20 - 15:41
#1
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Стрелки на указателе должны показывать на лево и на право, но никак вперёд, напутали работяги, пусть переделают!
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