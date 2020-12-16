Re: Половина в Костанае - 70 случаев COVID-19 выявлено за...

Отправлено: - 12:16

Странная статистика. 6540 заболели, 6435 выздоровели,итого болеют 105 человек. За прошедшие сутки заболело 70 чел.за предыдущие сутки 72. За 2 дня заболели 142 чел. А больных всего 105.человек. Говорят кругом лечат 2- 3 недели. А у нас в Костанайской области на второй день после заболевания уже выздоравливают люди. Молодец область. Нужно поделиться своими достижениями в лечении короновирусной инфекции с миром