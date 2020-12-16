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≡ Половина в Костанае - 70 случаев COVID-19 выявлено за прошедшие сутки в области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40538
Половина в Костанае - 70 случаев COVID-19 выявлено за прошедшие сутки в области
Отправлено: 16.12.20 - 12:16
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За последние сутки, 15 декабря, в регионе зарегистрированы 70 случаев КВИ, темп прироста заболеваемости составил 1,1%. Из числа инфицированных 59 с симптомами заболевания, 11 бессимптомные.
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oliva-2
§ oliva-2
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.02.09
Сообщений:
166
Re: Половина в Костанае - 70 случаев COVID-19 выявлено за...
Отправлено: 16.12.20 - 12:16
#1
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Странная статистика. 6540 заболели, 6435 выздоровели,итого болеют 105 человек. За прошедшие сутки заболело 70 чел.за предыдущие сутки 72. За 2 дня заболели 142 чел. А больных всего 105.человек. Говорят кругом лечат 2- 3 недели. А у нас в Костанайской области на второй день после заболевания уже выздоравливают люди. Молодец область. Нужно поделиться своими достижениями в лечении короновирусной инфекции с миром
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Инквизитоp
§ Инквизитоp
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
18.09.14
Сообщений:
119
Re: Половина в Костанае - 70 случаев COVID-19 выявлено за...
Отправлено: 16.12.20 - 13:11
#2
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Есть подозрения что через пару дней у нас выздоровевших будет больше чем заболевших.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4324
Re: Половина в Костанае - 70 случаев COVID-19 выявлено за...
Отправлено: 16.12.20 - 15:36
#3
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Мне кажется уже махнули рукой на всё это и решили вернуться на свои круги. Кто-то главный там на верху устал от лжи и согласился , пусть как было!
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