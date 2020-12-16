Почему сейчас в Костанае с социальных карт пенсионеры платят за проезд без льгот - комментарий Казпочты
Отправлено: 16.12.20 - 12:41
В редакцию «НГ» обращаются костанайцы, у которых возникли вопросы, связанные с электронным билетированием в автобусах. В полную силу система должна заработать с 1 января 2021 года, а со 2 ноября 2020 года она действует в тестовом режиме. Читать новость
Из свежих новостей. Водители уходят. Валидатор в тестовом режиме так и не выдал людям которые работали и катали пенсов -шменсов на ярмарки, работу, и просто так. зп не отдали и люди ушли/уходят так как им не чем семью кормить. Непонятно чем все закончится.
yudjin: Извините за выражения, нах....вертили с элементарной оплатой в автобусах настолько, что довести до ума ума не хватает...ну и желания,
Чем дальше, тем чудесатее! Система клинического идиотизма грызшая деревья на улицах города, родила клинически иодиотское решение и сама запуталось.
Да, если что. Пенсы у нас ездят бесплатно во всех 12 видах общественного транспорта по единой соцкарте, (метро, автобусы, электробусы, троллейбусы, трамваи, поезда МЦК и МЦД, пригородные поезда и экспрессы) как и родители трёх и более детей. Пополнение транспортных карт в пару секунд любым способом, через приложение, терминалами, в кассах метро. Естественно без комиссий, без дурацкой почты, без неснижаемых останков итд, а даже с бонусом и кэшбэком при некоторых видах пополнения. И конечно за обслуживание транспортной карты никто не взымает! Это даже слышать чудовищно. Карта служит для удобства. Никаких проблем. Транспортная карта может быть в любом виде. и встроена в кольцо, брелок для ключей, итд. Можно и банковской и телефонами... При оплате транспортной картой больше вариантов бесплатных пересадок и разных комбинаций маршрутов за половину стоимости. При оплате банковской моей кэшбэк от 2 до 5% Никого и нигде не интересует чем вы платите. В Москве налом в наземном транспорте сейчас оплата вообще отменена. В связи с короной. Контроль видел последний раз летом. Составили протокол на азиата-гастарбайтера. Сейчас нет вообще. В Питере есть. Во всем московском общественном транспорте можно ездить с велосипедом и оборудованы места (кроме метро и монорельса)
И провоз вело бесплатно. Что очень удобно и позволяет любую часть маршрута проезжать по желанию по велодорожкам и часть на общественном. Электробусов и автобусов стало такое огромное количество в этом году, что проблем нет и чаще всего легко вписаться с велосипедом на площадку для вело.
Ещё из удобных плюшек, транспортной картой можно отомкнуть любой велосипед на автоматическом бесплатном велопрокате города. Например вот тут.
Полчаса проехать бесплатно на вело и закатить его в электробус идущий допустим летом на пляж. И бросить этот вел там на любой автоматической станции велопроката. Кстати электробус случайно попал даже на это фото за светофором. Ну или воспользовавшись автобусом в Питере по карте, чтоб добраться поближе к центру и не крутить 3 лишних км чтоб покататься по набережным и паркам. А затем припарковать вел у канала и отправиться в кафе. Это такая обычная практика. И много ездит так не только летом, но даже осенью, когда не сыро и не холодно.
вчера проходил мимо остановки и наблюдал. то чудо которое ввели. при посадке в автобус на холоде и в темное время суток человек 6-7 стоят в очереди у водительской двери автобуса и ждут когда зашедший произведет оплату.
Я всегда задаюсь вопросом, неужели богатая недрами страна не может позволить детишкам, пенсам и прочим бесплатный проезд, ведь деньги в бюджете навалом, бывает даже отзывают назад кто не успел освоить в последствии даже ругают чиновников
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