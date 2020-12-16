maxsaf: Место он выбрал для проповеди не самое удачное - тут большинству плевать
Вы о каких проповедях?
Просто в мире случилось событие, которое вызвало почти мгновенно, уже почти 9,5 миллионов просмотров. И уже почти треть миллиона комментариев. Не заметить этого просто как бы нельзя. Что кстати очень интересно сразу и безошибочно точно видно маргинальные СМИ Которые сделали вид, что не заметили.
таноми52: Тётка на полном серьёзе высмеивает ФСБ, якобы, за то, что её сотрудники настолько бестолковы, что на протяжении длительного времени не смогли устранить Навального!
я на полном серьезе ох.. офигеваю с тех людей, кто считает, что гэбэшники не смогли его убрать) Вы серьезно? В 21 веке? Если захотят кого-то убрать, уберут. Лю-бо-го. А Лешку то вообще без проблем. А тут газ типа "новичок" второй раз дал осечку то Скрипаль выжил, то Леха)) да и подумайте хоть немного - зачем убирать ТАКУЮ "оппозицию"?) И повторюсь - захотят кого-то "убрать", уберут, и вариантов куча, от топорного до несчастного случая или непонятных обстоятельств и причин. Человек довольно хрупкое создание...
Серун скажи честно ты желаешь чтобы Путин и система ушла из власти
А на их место чтобы пришли великие люди светлой России будущего "сисян" с Кацем,Альбац,Фельгенауэр,Венедиктовым,Волковым,Певчих,Альянсом врачей,Собчак, той новенькой бабой похожей на собчак,Бабченко,Дудем и всеми остальными?))
С абайками и прочими номерками работающими на форуме всё и так абсолютно понятно. Специфический почерк бота. Вся линия поведения делится на несколько примитивов А. вбросы забутовки тем нурлыботством или мусором Б. оскорбления постоянных пользователей В. вранье и передергивание
А вот нас посетил яркий такой типаж из "нечитал но осуждаю" Цитата:
Vit: В России помойму тоже плевать на этого авального
Не читал, но осуждаю — изначально, фраза анонимного члена Союза Писателей СССР, сказанная в отношении Б. Л. Пастернака. В общественном сознании крепко связана с событиями, развернувшимися в Союзе после публикации на Западе романа «Доктор Живаго» и присуждения Пастернаку Нобелевской премии по литературе
9,3 миллиона граждан, посмотревших за две ночи и один день, с вашим образом мыслей как бы не согласны! Они ещё написали под расследованием 284 тысячи на данный момент поддерживающих исключительно интересных комментариев. Если сделать в сортировке комментариев "Сначала популярные" то вообще становится интересным дополнением к самому ролику.
Мелкий грызун под ником серого хищника опять ничего существенно ответить не может))
Серый ответь прямо! Для всего форума!
Ты против Путина и за прекрасную Россию будущего во главе с Навальным?
Про комменты под роликом уже писал,такие комменты в центральном информационном штабе армии США могут накрутить сколь угодно)) никто же думаю не сомневается что если Россия имеет влияние через своих кремлеботов на США то и США не пальцем деланное?) Темболее есть сильное русскоязычное подспорье для Америки в лице спецов из Жмеринки и Житомира) те все что угодно напишут)
Серый волк: 9,3 миллиона граждан, посмотревших за две ночи и один день, с вашим образом мыслей как бы не согласны! Они ещё написали под расследованием 284 тысячи на данный момент поддерживающих исключительно интересных комментариев. Если сделать в сортировке комментариев "Сначала популярные" то вообще становится интересным дополнением к самому ролику.
жаль нельзя посмотреть возраст этих "смотрителей" и "комментаторов")) А вообще, когда так усиленно "пиарят", желания участвовать в том нет) видео не смотрел, не осуждаю, хватило прочесть статью - просто поржал от души
Серый волк: Просто в мире случилось событие, которое вызвало почти мгновенно, уже почти 9,5 миллионов просмотров.
Меня больше тревожит песенка baby shark на ютубе, с семью миллиардами просмотров, на которой уже 125 лямов заработали. Щас Абайка глянет этот видос, даст своим детям подзатыльника, и уйдет отсюда либо в тик-ток, либо в запой с расстройства.
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