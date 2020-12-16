Отправлено: - 11:45

таноми52:

Тётка на полном серьёзе высмеивает ФСБ, якобы, за то, что её сотрудники настолько бестолковы, что на протяжении длительного времени не смогли устранить Навального!

Цитата:я на полном серьезе ох.. офигеваю с тех людей, кто считает, что гэбэшники не смогли его убрать) Вы серьезно? В 21 веке? Если захотят кого-то убрать, уберут. Лю-бо-го. А Лешку то вообще без проблем. А тут газ типа "новичок" второй раз дал осечкуто Скрипаль выжил, то Леха)) да и подумайте хоть немного - зачем убирать ТАКУЮ "оппозицию"?)И повторюсь - захотят кого-то "убрать", уберут, и вариантов куча, от топорного до несчастного случая или непонятных обстоятельств и причин. Человек довольно хрупкое создание...