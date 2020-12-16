Отправлено: - 14:03

yudjin: Извините за выражения, нах....вертили с элементарной оплатой в автобусах настолько, что довести до ума ума не хватает...ну и желания,

[Исправлено: Серый волк, 16.12.2020 - 11:11]

[Исправлено: Серый волк, 16.12.2020 - 11:13]

Цитата:Чем дальше, тем чудесатее!Система клинического идиотизма грызшая деревья на улицах города, родила клинически иодиотское решение и сама запуталось.Да, если что. Пенсы у нас ездят бесплатно во всех 12 видах общественного транспорта по единой соцкарте, (метро, автобусы, электробусы, троллейбусы, трамваи, поезда МЦК и МЦД, пригородные поезда и экспрессы) как и родители трёх и более детей. Пополнение транспортных карт в пару секунд любым способом, через приложение, терминалами, в кассах метро.Естественно без комиссий, без дурацкой почты, без неснижаемых останков итд, а даже с бонусом и кэшбэком при некоторых видах пополнения.И конечно за обслуживание транспортной карты никто не взымает!Это даже слышать чудовищно. Карта служит для удобства.Никаких проблем.Транспортная карта может быть в любом виде. и встроена в кольцо, брелок для ключей, итд. Можно и банковской и телефонами...При оплате транспортной картой больше вариантов бесплатных пересадок и разных комбинаций маршрутов за половину стоимости.При оплате банковской моей кэшбэк от 2 до 5% Никого и нигде не интересует чем вы платите.В Москве налом в наземном транспорте сейчас оплата вообще отменена. В связи с короной. Контроль видел последний раз летом.Составили протокол на азиата-гастарбайтера. Сейчас нет вообще. В Питере есть.Во всем московском общественном транспорте можно ездить с велосипедом и оборудованы места (кроме метро и монорельса)И провоз вело бесплатно. Что очень удобно и позволяет любую часть маршрута проезжать по желанию по велодорожкам и часть на общественном. Электробусов и автобусов стало такое огромное количество в этом году, что проблем нет и чаще всего легко вписаться с велосипедом на площадку для вело.Ещё из удобных плюшек, транспортной картой можно отомкнуть любой велосипед на автоматическом бесплатном велопрокате города.Например вот тут.Полчаса проехать бесплатно на вело и закатить его в электробус идущий допустим летом на пляж. И бросить этот вел там на любой автоматической станции велопроката. Кстати электробус случайно попал даже на это фото за светофором.Ну или воспользовавшись автобусом в Питере по карте, чтоб добраться поближе к центру и не крутить 3 лишних км чтоб покататься по набережным и паркам. А затем припарковать вел у канала и отправиться в кафе. Это такая обычная практика. И много ездит так не только летом, но даже осенью, когда не сыро и не холодно.