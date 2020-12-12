Отправлено: - 13:38

ACROS:

Что бы вы знали: "нулевой" пациент заражённый короной, в области, - это "ваш" городской, который шлялся по египетским курортам.

alex_60:

это контроль соответствующих служб государства, которые отвечают за мероприятия для пресечения распространения пандемии.

Цитата:неее, мне помнится, это была пожилая семейная пара в Джетыгаре, котороя вернулась с тоя в Астане. Так же?Цитата:Интересно, а чем пандемия в красной зоне Астаны отличается от нашей якобы жёлтой? Почему общественный транспорт там ходит, магазины работают круглосуточно, бани и жральни обслуживают?