Тот самый: Дела уголовного тогда почему нет в её отношении?
потому что нет уголовного дела об отравлении вообще. прокуратура и Следственный комитет проводят проверку. а уголовное дело нельзя завести, так как для этого нет материалов. немцы отказываются выдать какие либо материалы , предоставить необходимые материалы. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. прокуратура хочет поехать,их не приглашает. приглашают приехать . не едут. и как? Человек чуть не умер,от диабета или самогона, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело, без отсутствия материалов. это уже сто раз сказано-пересказано. материалов не дают,не едут, не приглашают.
alex_60: немцы отказываются выдать какие либо материалы ,
Какие материалы им нужны? Он в Омске несколько дней лежал в больнице. Все материалы у них есть. Есть его одежда, которая пропала из больницы или просто не отдают её. Записи с видеокамер отеля пропали, а это не нужно человеку из его команды, они жили в соседних номерах.
Цитата:
alex_60: это не значит,что нужно по любому случаю открывать уголовное дело,
Тот самый: Он в Омске несколько дней лежал в больнице. Все материалы у них есть. Есть его одежда, которая пропала из больницы или просто не отдают её. Записи с видеокамер отеля пропали, а это не нужно человеку из его команды, они жили в соседних номерах.[/quote
в Омске медикам удалось установить точный диагноз , он не был отравлен. экспертиза не подтвердила отравление политика химическим веществом. основная версия - нарушение обмена веществ из-за резкого падения уровня сахара в крови. диабет. про самогон еще писали,но не врачи. записи камер и одежда изьята, так как идет проверка прокуратурой и следственным комитетом.
Тот самый: Тем более, если исполнители - сотрудники ФСБ.
все эти биллинги телефонные - мертвому припарка. никто не подтвердит и не опровергнет что за ним контроль в поездках и на месте жительство. на него же заведены уголовные дела. он получил срок. ну и что? да следят, по телефону разговаривают. что дальше то? убить не могут? какие же дурачки работает в "секретном отряде убийц выпусника йеля". ходят, отрядом, толпами, травят, травят, как таракана, а он живой и не помирает. вам самим не смешно? мне смешно.
//Ну, хотите и дальше обманывайтесь.//
канал сисяна. там по определению венегрет, не более.
кстати летом 2019 его тоже травили. из-за фоток, после которых он получил имя сисян, так он так увлекся кремом для похудения, что явилось. причиной плохого самочувствия и острой аллергической реакции. что подтвердили врачи. При этом оппозиция попыталась раздуть из этого шумиху, заявив, что его «отравили» неизвестным веществом. так что ничего нового.
Копия из ветки вопросы к редакции, может хоть здесь прочитают. ///Редакция, ау? Вы где. Вам тут столько вопросов назадавали, А вам пофик. Ответа нет.//// Полное неуважение к форумчанам. Если уж здесь не отвечаете, Кто вам в личку писать будет, зная что не получит ответа.
Быстро летит время. 34 назад, сидим в баре в отеле "Интерконтиненталь" в Загребе, По телику говорят - в СССР, Алма-ате, Пьяная молодежь с арматурой начала крушить все подряд. Массовые беспорядки. Юги спрашивают, домой поедешь обратно? Говорю, у меня там семья, дети, поеду.
ЗЫ мееееелким шрифтом: На вокзальных воровок, хабалок и форумных номерков, пойманных с поличным и закатывающих истерики при поимке - абсолютно нет времени. Абсолютно пустопрожнее. Ещё совсем неинтересно почемумба НГ, опубликовавшее помоечные гадости давно уже далеко неумного и зашкварного первого недоканала, решило не заметить топового события в мире с 7 миллионами просмотров менее чем за сутки, (абсолютное место в №1 в трендах) что на несколько порядков больше по аудитории того жалкого выброса с Никоновым. И почему оно или она (без разницы) прикармливает номерковых продажных шмындриков пишуших за грязные деньги от кураторов... Сугубо их вроде частное дело, но если кто-то докопается... ничего ведь скрыть невозможно, ну будет просто мелкий и тухлый факт, как в одной газетке, которую выписывают туповатой части бюджетников насильно.
А вообще, что интересно и никогда не было вообще: смотрите к первому ролику- расследованию комментарии и к этому Юлии Латыниной. Стоит потрать время! Полное единодушие граждан в десятках тысяч постов комментариев. Явно свои слова и они того стоят. Явно от души проставленные одобрения комментов. Это явление небывалое. И несуществовавшее ранее. Особенно оно контрастирует с пропагандонскими материалами из останкино, обычно зибитыми в глубокий минус дизлайками и злыми комментами. Всем хорошего морозного утра и настроения!
Серый волк: И человек с железной гражданской позицией.
Тётка на полном серьёзе высмеивает ФСБ, якобы, за то, что её сотрудники настолько бестолковы, что на протяжении длительного времени не смогли устранить Навального! По её выходит, что ЭТО доказательство того, что его ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотели убрать? "Многолетняя слежка за Навальным" вполне объяснима и ОПРАВДАННА: государство должно знать чем занимается, так называемая, оппозиция! Но не поверю, что за все эти годы у гэбистов,ну никак, не получалось (видимо, в силу бестолковости) прикончить его! Если только ГБ позволяет себе такие методы...
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