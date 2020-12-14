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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40533
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 14:42
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Российский политик Вячеслав Никонов в эфире «Первого канала» он заявил о том, что Казахстана не существовало, и территория Казахстана – это большой подарок по стороны России. Из этой ситуации можно сделать несколько выводов.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6190
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 22:26
#15
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Цитата-/Токаев ответил уже немного с намеками на сложившуюся ситуацию, чувствуется раздражение/



Токаеву сейчас вообще надо быть жёстким,про него и так думают как о пророссийском лидере и нацпаты наши недолюбливают


Поэтому либо Токаев быстро и грамотно отреагирует,либо на 16е начнутся митинги о переименовании Павлодара,Петропавловска и Рудного и с просьбой увеличить долю переселенцев с Южного Казахстана...робкие поползновения уже начались
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6190
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 22:32
#16
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Почему-то вспомнилось интервью Гардона (украинского) Дудю,где первый утверждает что половина верхушки Украины и лидеров националистов были на подсосе у ФСБ и ФСБ через их действия по-сути развило антирусские настроения в стране специально


Может ли быть такое что перед выборами одна из наших Клановых верхушек, подкупила российских депутатов "мы знаем они не подкупны" чтобы те высказались в таком формате

К примеру может это сделано для того чтобы сейчас Лидер какой-нибудь партии,популистскими лозунгами начал делать на этой ситуации себе пиар?

Будем посмотреть
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9300
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 22:45
#17
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Цитата:
abaika95:
К примеру может это сделано для того чтобы сейчас Лидер какой-нибудь партии,популистскими лозунгами начал делать на этой ситуации себе пиар?

Очень даже возможно. Иначе француз голосов накидает в урну за партию "лоЖкА"

:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9300
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 22:46
#18
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Цитата:
abaika95:
робкие поползновения уже начались

А че робкие - в арендованной квартире шибко не пошумишь? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6190
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 23:05
#19
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Цитата-/Очень даже возможно. Иначе француз голосов накидает в урну/



Есть все большие и большие подозрения что француз делает всё по заветам Зубатова) точнее его делают)


Цитата-/А че робкие - в арендованной квартире шибко не пошумишь?/

Нет в сети но пока на мелких площадках
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9300
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 23:10
#20
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Цитата:
abaika95:
Нет в сети но пока на мелких площадках

Ну вы же должны понимать, что это все плохо закончится. Я не отговариваю, просто подтвердите адекватность, как в кабинете у нотариуса - и вперед! :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9300
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 23:18
#21
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Цитата:
abaika95:
Нет в сети но пока на мелких площадках

Ну вы там не лазьте на тех площадках непонятных, тут лучше отсидитесь))
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2130
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 23:19
#22
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Цитата:
abaika95:
Цитата-/КонеШно! Что, нам деньги и людские ресурсы девать некуда?

/ А что есть куда?


А что, они у нас ЕСТЬ?
Для действий в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке?
Почему уж сразу не во Вселенной? С нашими то амбициями...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6190
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 23:31
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ну вы же должны понимать, что это все плохо закончится/



Думаю закончится обыкновенно,переименуют северные города и тишина.....




Цитата-/Ну вы там не лазьте на тех площадках непонятных, тут лучше отсидитесь)/



Тут ничего нового)


Цитата-/С нашими то амбициями.../


Так этот автор который мне не нравится и утверждает чТо у нас нет амбиций в Африке и южной Америке а в России есть,хотя внутренних проблем выше крыши


Почему финны могут позволить себе не влазить в дела сирийские но при этом живут в разы лучше чем Россияне ?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9300
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 23:34
#24
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Цитата:
abaika95:
Думаю закончится обыкновенно,переименуют северные города и тишина.....

Ага, щас...

Цитата:
abaika95:
Тут ничего нового)

Там тоже ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6190
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 23:49
#25
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Цитата-/Ага, щас/


Зачем щас? Чуть позже)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
733
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 15.12.20 - 00:04
#26
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Пусть меня сотрут, но я скажу!
Это не уровень НГ.
Или сказывается отсутвие ОК?
Если это не сарказм или не ирония, со стороны НГ, то мнение этого блохера, это даже не плитус.
Плинтус где-то высоко над головой.
Где-то очень высоко.
Это гораздо ниже, это дно.
И даже ниже.

8-)
Рс с глубоким поклоном, я разочарован....
:oops:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2130
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 15.12.20 - 00:08
#27
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Цитата:
abaika95:
Так этот автор который мне не нравится и утверждает чТо у нас нет амбиций в Африке и южной Америке а в России есть,хотя внутренних проблем выше крыши



Насмешил пацан! Разжёвывает мне то, до чего сам не допетрил
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9300
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 15.12.20 - 00:16
#28
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Цитата:
abaika95:
Зачем щас? Чуть позже)

Ну лет 20-30 - я еще поверю, но не чуть позже ;-)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11328
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 16.12.20 - 03:04
#29
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Цитата:
Coopidon: Пусть меня сотрут, но я скажу! Это не уровень НГ. Или сказывается отсутвие ОК? Если это не сарказм или не ирония, со стороны НГ, то мнение этого блохера, это даже не плитус.

Присоединяюсь! На что я потратил время?
Мы привыкли выбирать источники качественной журналистики.
Сцентифик топ направленности на работе.
Полистать Космополитен в конференц залах и на ресепшн.
Статьи BBC, журнала Дилетант, кое что из Медузы в Сапсане между столицами, вперемешку с качественными каналами на Ютьюб.

Для кого это днище?
Кто его аудитория?
Я могу делать скидку на локал с Родины.
Но это не лезет в рамки. Оно провально.
Оно не впадает ни в один критерий интересов. ;-)

НГ - вам неуд за материал ;-)

ЗЫ.
Хотя номерковые портянки пыхтели изо всех сил, меча икру своего слабоумия, и это было самое смешное в этом грустном и унылом перепечатоне из непойми откуда. Но я явно не за этим зрелищем заходил :lol:

[Исправлено: Серый волк, 16.12.2020 - 00:18]
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