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≡ Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40533
Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
Отправлено: 15.12.20 - 16:06
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Архивариусы Костанайской области собирали информацию в Екатеринбурге, Омске, Челябинске и Казани. Результат экспедиции в Татарстан поразительный - 51 неопубликованный ранее документ. На основе этих находок и организована выставка.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9300
Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
Отправлено: 15.12.20 - 23:51
#30
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Цитата:
abaika95:
Следующий год для этого подходит как никогда символично

Следующий год ещё много для чего подходит, и тоже символично будет ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6189
Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
Отправлено: 16.12.20 - 00:22
#31
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Цитата-/А зачем нерусское Кустанай поменяли на нерусское Костанай?/



Так будет правильнее,имперские русские просто глупенькие были,как слышали так и писали им говорят Костанай а они записали Кустанай

Им говорят Кырым а они записали Крым


После ига тюркский язык забыли вот и путали

Поэтому империя и развалилась кстати)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9300
Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
Отправлено: 16.12.20 - 01:09
#32
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Цитата:
abaika95:
им говорят Костанай а они записали Кустанай

Ну а че не перепроверили, не возмутились? Читать никто не мог?
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