Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае

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Цитата-/А зачем нерусское Кустанай поменяли на нерусское Костанай?/







Так будет правильнее,имперские русские просто глупенькие были,как слышали так и писали им говорят Костанай а они записали Кустанай



Им говорят Кырым а они записали Крым





После ига тюркский язык забыли вот и путали



Поэтому империя и развалилась кстати)