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≡ ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и по субботам в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40533
ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и по субботам в Костанайской области
Отправлено: 15.12.20 - 17:09
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Согласно новому постановлению №62, работу некоторых предпринимателей теперь будут ограничивать только по воскресеньям. В субботы и праздничные дни их деятельность разрешена.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7070
Re: ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и...
Отправлено: 15.12.20 - 17:09
#1
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Цитата:
деятельность которых приостанавливается в воскресные дни, могут работать 16-го, 17-го, 19-го и 20 декабря. Выходной день с воскресенья, 20 декабря, перенесен на пятницу, 18 декабря, соответственно, 18 декабря они не могут работать,

Не надоела ли эта игра в "ходит-не ходит"? Как люди должны угадывать? Не у всех есть инстаграмы и соц сети. Вчера по всем сми раструбили, что не будут ходить автобусы на этих праздниках. Что случилось? Спад в 0,1% повлиял или просто знамение свыше было не портить дэнь нэзалэжности?

Самим не смешно? Чем 18-ое отличается от 17-го в плане риска заболеть? НИ ЧЕМ!!! Тогда для чего эта бурная изобразительная деятельность? Но всё же радует, что автобусы вернутся... сторговались взамен на установку валидаторов?
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
103
Re: ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и...
Отправлено: 15.12.20 - 17:32
#2
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постановление 61 автобусы ходить не будут.постановление 62 автобусы ходить будут.постановление 63 ждем.будут не будут :-x
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b
§ berkut_1973
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.12
Сообщений:
22
Re: ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и...
Отправлено: 15.12.20 - 18:26
#3
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C друг другом противоречащими постановлениями проще штрафовать . Они сами уже не знают кому и когда можно работать , главное в воскресенье никому нельзя
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6189
ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и по субботам в Костанайской области
Отправлено: 15.12.20 - 18:32
#4
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Цитата-/Самим не смешно? Чем 18-ое отличается от 17-го в плане риска заболеть? НИ ЧЕМ!!!/



Бабушка опять недовольна



А как там другие регионы что в красную зону ушли прям на праздники?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10040
Re: ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и...
Отправлено: 15.12.20 - 19:12
#5
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Главное чтобы аульные не заполонили город.
А то ринутся все завтра в трц, термопарки...
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1766
Re: ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и...
Отправлено: 15.12.20 - 19:31
#6
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— Говори, мудрейший!
— Когда принцесса видит сон про не сон, ей кажется, что сон не сон про сон, а думает что сон про не сон… Надо сказать принцессе, что сон — это не сон, а про не сон, что это пересон, а пересон — не сон…
— А что скажет наимудрейший?
— Поистине, пути всезнания неисповедимы, осознание знания есть признак незнания, осознание незнания… А почему я?
— Ээээ… Повелеваем про сон сказать, что это не сон, а сон — это пронесон!
Волшебная лампа Алладина
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1766
Re: ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и...
Отправлено: 15.12.20 - 19:33
#7
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Вот такой вот пронесон🤣😜
И пятница это воскрессение
Дэбилы, чё тут ещё сказать
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6189
ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и по субботам в Костанайской области
Отправлено: 15.12.20 - 19:34
#8
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Цитата-/Главное чтобы аульные не заполонили город.А то ринутся все завтра в трц, термопарки.../




А что Макс разве вернулся из Канады? Аульный вроде только он один здесь был)
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Erden81
§ Erden81
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
2
Re: ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и...
Отправлено: 15.12.20 - 22:44
#9
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А кинотеатры то что не открыли? Можно также рассаживать через два кресла, все равно больше никогда и не ходило.
Или они не заплатили как термапарк?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6189
Re: ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и...
Отправлено: 15.12.20 - 23:10
#10
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Цитата-/Или они не заплатили как термапарк?/


Ого а что термопарк заплатил? И бани и автобусы тоже? Ну такое нельзя держать в себе,секретные документы в студию!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9299
ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и по субботам в Костанайской области
Отправлено: 15.12.20 - 23:56
#11
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Цитата:
abaika95:
А что Макс разве вернулся из Канады? Аульный вроде только он один здесь был)

А остальные кто - временные арендаторы сёл и деревень? :lol:
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