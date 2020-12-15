Re: Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История...

Отправлено: - 22:26

Цитата-/Я сомневаюсь, что встреть вы сейчас, например, Жанибек-хана/







Спросить князя Владимира кто он? Он скажет Новгородец а потом Князь Киевский





Спросишь Александра Невского кто он ? Он ответит Новгородец и ещё пасынок ордынского хана



А сейчас спросишь типичного раскосого финно-угра с Урала или скуластого мокшанина кто он? Он скажет что он Русский)