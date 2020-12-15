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Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
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Я робот(Пользователи)
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Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
Отправлено: 15.12.20 - 16:06
Архивариусы Костанайской области собирали информацию в Екатеринбурге, Омске, Челябинске и Казани. Результат экспедиции в Татарстан поразительный - 51 неопубликованный ранее документ. На основе этих находок и организована выставка.
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Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
Отправлено: 15.12.20 - 22:17
quote]abaika95: А Кустанай русское название?)
Да название города по русски. Как по указу императора империи.
Да название города по русски. Как по указу императора империи.
Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
Отправлено: 15.12.20 - 22:21
И здесь скажу.
Главред, вы читаете ветку, где пишут вам вопросы.? Реально, вы боитесь или уважаете?
Скажите нам.
Главред, вы читаете ветку, где пишут вам вопросы.? Реально, вы боитесь или уважаете?
Скажите нам.
Re: Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История...
Отправлено: 15.12.20 - 22:26
Цитата-/Я сомневаюсь, что встреть вы сейчас, например, Жанибек-хана/
Спросить князя Владимира кто он? Он скажет Новгородец а потом Князь Киевский
Спросишь Александра Невского кто он ? Он ответит Новгородец и ещё пасынок ордынского хана
А сейчас спросишь типичного раскосого финно-угра с Урала или скуластого мокшанина кто он? Он скажет что он Русский)
Спросить князя Владимира кто он? Он скажет Новгородец а потом Князь Киевский
Спросишь Александра Невского кто он ? Он ответит Новгородец и ещё пасынок ордынского хана
А сейчас спросишь типичного раскосого финно-угра с Урала или скуластого мокшанина кто он? Он скажет что он Русский)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
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- 13508
Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
Отправлено: 15.12.20 - 22:26
Цитата:
Это нормальная адаптация на русский язык казахского названия.
abaika95:
А Кустанай русское название?)
А Кустанай русское название?)
Это нормальная адаптация на русский язык казахского названия.
Re: Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История...
Отправлено: 15.12.20 - 22:27
Цитата-/Да название города по русски. Как по указу императора империи./
По русски и Русское название,две разные вещи
Так название города русское?)
По русски и Русское название,две разные вещи
Так название города русское?)
Re: Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История...
Отправлено: 15.12.20 - 22:29
Цитата-/Это нормальная адаптация на русский язык казахского названия./
Я хочу чтобы это Алекс ответил)
Алекс топоним Кустанай-Русский?)
Я хочу чтобы это Алекс ответил)
Алекс топоним Кустанай-Русский?)
Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
Отправлено: 15.12.20 - 22:30
Цитата:
Ты же спать пошел, сказал. Все.
Ну спи. Устраивает ответ?
abaika95:
хочу чтобы это Алекс ответил)
хочу чтобы это Алекс ответил)
Ты же спать пошел, сказал. Все.
Ну спи. Устраивает ответ?
Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
Отправлено: 15.12.20 - 22:37
Цитата-/Ты же спать пошел, сказал. Все.Ну спи. Устраивает ответ?/
Ну понятно понятно
ПЕРЕОБУВАНИЕЕЕЕЕЕЕ!!!)
Ну понятно понятно
ПЕРЕОБУВАНИЕЕЕЕЕЕЕ!!!)
Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
Отправлено: 15.12.20 - 22:38
Да, пост 20 вообще крутой,
50 пустых строк.
Сколько бабок накатил.
50 пустых строк.
Сколько бабок накатил.
Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
Отправлено: 15.12.20 - 22:53
Цитата-/Да, пост 20 вообще крутой,50 пустых строк.Сколько бабок накатил/
А что за пустые строки бабки накатывают?
Где это такой фонтан бьёт?)
А что за пустые строки бабки накатывают?
Где это такой фонтан бьёт?)
Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
Отправлено: 15.12.20 - 22:56
Цитата:
А это что?
Капслок, ор, крики, да усиленные.
Держать себя в руках надо.
abaika95:
ПЕРЕОБУВАНИЕЕЕЕЕЕЕ
ПЕРЕОБУВАНИЕЕЕЕЕЕЕ
А это что?
Капслок, ор, крики, да усиленные.
Держать себя в руках надо.
Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
Отправлено: 15.12.20 - 23:07
И так вернёмся к теме поста
Ампиратор Николашка начал политику казахизации и переименовки североказахстанских городов на казахские названия
Николая убили за это а потом канонизировали в России
Тоесть дело его свято?
Надо наверно уже и Павлодар переименовать в Кызылжар
И Рудный в Сарыбай
Следующий год для этого подходит как никогда символично
Ампиратор Николашка начал политику казахизации и переименовки североказахстанских городов на казахские названия
Николая убили за это а потом канонизировали в России
Тоесть дело его свято?
Надо наверно уже и Павлодар переименовать в Кызылжар
И Рудный в Сарыбай
Следующий год для этого подходит как никогда символично
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
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Re: Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История...
Отправлено: 15.12.20 - 23:16
Цитата:
Конечно надо. Ономастизм это такое родное! И, главное - народ только ЗА!
abaika95:
Рудный в Сарыбай
Рудный в Сарыбай
Конечно надо. Ономастизм это такое родное! И, главное - народ только ЗА!
Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
Отправлено: 15.12.20 - 23:33
Цитата-/Конечно надо. Ономастизм это такое родное/
Император Николай начал,коммунисты продолжили а нам что традицию отменять?)
Цитата-/И, главное - народ только ЗА!/
Ну был наверно форум при переименовке Николаевска в Кустанай там то 100% все были ЗА
Император Николай начал,коммунисты продолжили а нам что традицию отменять?)
Цитата-/И, главное - народ только ЗА!/
Ну был наверно форум при переименовке Николаевска в Кустанай там то 100% все были ЗА
(Полноправные пользователи)
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- 27.05.18
- Сообщений:
- 9299
Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
Отправлено: 15.12.20 - 23:50
Цитата:
А зачем нерусское Кустанай поменяли на нерусское Костанай? А в русском языке нерусское Костанай так и осталось Кустанаем?))
abaika95:
А Кустанай русское название?)
А Кустанай русское название?)
А зачем нерусское Кустанай поменяли на нерусское Костанай? А в русском языке нерусское Костанай так и осталось Кустанаем?))
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