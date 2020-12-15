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≡ Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40533
Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
Отправлено: 15.12.20 - 16:06
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Архивариусы Костанайской области собирали информацию в Екатеринбурге, Омске, Челябинске и Казани. Результат экспедиции в Татарстан поразительный - 51 неопубликованный ранее документ. На основе этих находок и организована выставка.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10039
Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
Отправлено: 15.12.20 - 22:17
#15
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quote]abaika95: А Кустанай русское название?)
Да название города по русски. Как по указу императора империи.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10039
Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
Отправлено: 15.12.20 - 22:21
#16
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И здесь скажу.
Главред, вы читаете ветку, где пишут вам вопросы.? Реально, вы боитесь или уважаете?
Скажите нам.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6184
Re: Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История...
Отправлено: 15.12.20 - 22:26
#17
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Цитата-/Я сомневаюсь, что встреть вы сейчас, например, Жанибек-хана/



Спросить князя Владимира кто он? Он скажет Новгородец а потом Князь Киевский


Спросишь Александра Невского кто он ? Он ответит Новгородец и ещё пасынок ордынского хана

А сейчас спросишь типичного раскосого финно-угра с Урала или скуластого мокшанина кто он? Он скажет что он Русский)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13508
Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
Отправлено: 15.12.20 - 22:26
#18
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Цитата:
abaika95:
А Кустанай русское название?)

Это нормальная адаптация на русский язык казахского названия.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6184
Re: Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История...
Отправлено: 15.12.20 - 22:27
#19
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Цитата-/Да название города по русски. Как по указу императора империи./



По русски и Русское название,две разные вещи


Так название города русское?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6184
Re: Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История...
Отправлено: 15.12.20 - 22:29
#20
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Цитата-/Это нормальная адаптация на русский язык казахского названия./



Я хочу чтобы это Алекс ответил)















Алекс топоним Кустанай-Русский?)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10039
Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
Отправлено: 15.12.20 - 22:30
#21
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Цитата:
abaika95:
хочу чтобы это Алекс ответил)


Ты же спать пошел, сказал. Все.
Ну спи. Устраивает ответ?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6184
Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
Отправлено: 15.12.20 - 22:37
#22
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Цитата-/Ты же спать пошел, сказал. Все.Ну спи. Устраивает ответ?/



Ну понятно понятно



ПЕРЕОБУВАНИЕЕЕЕЕЕЕ!!!)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10039
Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
Отправлено: 15.12.20 - 22:38
#23
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Да, пост 20 вообще крутой,
50 пустых строк.
Сколько бабок накатил.
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