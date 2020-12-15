Тот самый: Дела уголовного тогда почему нет в её отношении?
потому что нет уголовного дела об отравлении вообще. прокуратура и Следственный комитет проводят проверку. а уголовное дело нельзя завести, так как для этого нет материалов. немцы отказываются выдать какие либо материалы , предоставить необходимые материалы. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. прокуратура хочет поехать,их не приглашает. приглашают приехать . не едут. и как? Человек чуть не умер,от диабета или самогона, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело, без отсутствия материалов. это уже сто раз сказано-пересказано. материалов не дают,не едут, не приглашают.
alex_60: немцы отказываются выдать какие либо материалы ,
Какие материалы им нужны? Он в Омске несколько дней лежал в больнице. Все материалы у них есть. Есть его одежда, которая пропала из больницы или просто не отдают её. Записи с видеокамер отеля пропали, а это не нужно человеку из его команды, они жили в соседних номерах.
Цитата:
alex_60: это не значит,что нужно по любому случаю открывать уголовное дело,
Тот самый: Он в Омске несколько дней лежал в больнице. Все материалы у них есть. Есть его одежда, которая пропала из больницы или просто не отдают её. Записи с видеокамер отеля пропали, а это не нужно человеку из его команды, они жили в соседних номерах.[/quote
в Омске медикам удалось установить точный диагноз , он не был отравлен. экспертиза не подтвердила отравление политика химическим веществом. основная версия - нарушение обмена веществ из-за резкого падения уровня сахара в крови. диабет. про самогон еще писали,но не врачи. записи камер и одежда изьята, так как идет проверка прокуратурой и следственным комитетом.
Тот самый: Тем более, если исполнители - сотрудники ФСБ.
все эти биллинги телефонные - мертвому припарка. никто не подтвердит и не опровергнет что за ним контроль в поездках и на месте жительство. на него же заведены уголовные дела. он получил срок. ну и что? да следят, по телефону разговаривают. что дальше то? убить не могут? какие же дурачки работает в "секретном отряде убийц выпусника йеля". ходят, отрядом, толпами, травят, травят, как таракана, а он живой и не помирает. вам самим не смешно? мне смешно.
//Ну, хотите и дальше обманывайтесь.//
канал сисяна. там по определению венегрет, не более.
кстати летом 2019 его тоже травили. из-за фоток, после которых он получил имя сисян, так он так увлекся кремом для похудения, что явилось. причиной плохого самочувствия и острой аллергической реакции. что подтвердили врачи. При этом оппозиция попыталась раздуть из этого шумиху, заявив, что его «отравили» неизвестным веществом. так что ничего нового.
Копия из ветки вопросы к редакции, может хоть здесь прочитают. ///Редакция, ау? Вы где. Вам тут столько вопросов назадавали, А вам пофик. Ответа нет.//// Полное неуважение к форумчанам. Если уж здесь не отвечаете, Кто вам в личку писать будет, зная что не получит ответа.
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