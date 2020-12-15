Отправлено: - 13:07

Тот самый:

Он в Омске несколько дней лежал в больнице. Все материалы у них есть. Есть его одежда, которая пропала из больницы или просто не отдают её. Записи с видеокамер отеля пропали, а это не нужно человеку из его команды, они жили в соседних номерах.[/quote



в Омске медикам удалось установить точный диагноз ,

он не был отравлен.

экспертиза не подтвердила отравление политика химическим веществом.

основная версия - нарушение обмена веществ из-за резкого падения

уровня сахара в крови. диабет. про самогон еще писали,но не врачи.

записи камер и одежда изьята, так как идет проверка прокуратурой

и следственным комитетом.



Тот самый:

Тем более, если исполнители - сотрудники ФСБ.

[Исправлено: alex_60, 15.12.2020 - 15:16]

Цитата:все эти биллинги телефонные - мертвому припарка.никто не подтвердит и не опровергнет что за ним контроль в поездкахи на месте жительство.на него же заведены уголовные дела.он получил срок.ну и что?да следят, по телефону разговаривают.что дальше то?убить не могут? какие же дурачки работаетв "секретном отряде убийц выпусника йеля".ходят, отрядом, толпами, травят, травят, как таракана,а он живой и не помирает.вам самим не смешно?мне смешно.//Ну, хотите и дальше обманывайтесь.//канал сисяна. там по определению венегрет, не более.кстати летом 2019 его тоже травили. из-за фоток, после которыхон получил имя сисян,так он так увлекся кремом для похудения,что явилось. причиной плохого самочувствия и острой аллергической реакции.что подтвердили врачи.При этом оппозиция попыталась раздуть из этого шумиху, заявив, что его «отравили» неизвестным веществом.так что ничего нового.