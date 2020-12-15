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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10031
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 12:03
#14416
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Цитата:
Тот самый:
Дела уголовного тогда почему нет в её отношении?


потому что нет уголовного дела об отравлении вообще.
прокуратура и Следственный комитет проводят проверку.
а уголовное дело нельзя завести, так как для этого нет материалов.
немцы отказываются выдать какие либо материалы ,
предоставить необходимые материалы.
Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают.
прокуратура хочет поехать,их не приглашает.
приглашают приехать . не едут.
и как?
Человек чуть не умер,от диабета или самогона, это не значит,
что нужно по любому случаю открывать уголовное дело,
без отсутствия материалов.
это уже сто раз сказано-пересказано.
материалов не дают,не едут, не приглашают.

[Исправлено: alex_60, 15.12.2020 - 12:06]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6178
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 12:14
#14417
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Цитата-/Тот же вопрос себе задаю - если в России так круто - то зачем "сисян"?/



Чтобы не расслаблялись)




Цитата-/Канеш легко. У меня же не семь жизней, как у Овального/


Зачем вы тгавите? Человек ещё не восстановился у него пишут ещё все функции плохо реагируют на команды мозга,правда в Инстаграме сисян уже во всю в качалке занимается и кроссы бегает))


Кто он если не полубог?
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1096
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 12:28
#14418
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Цитата:
alex_60:
немцы отказываются выдать какие либо материалы ,


Какие материалы им нужны? Он в Омске несколько дней лежал в больнице. Все материалы у них есть. Есть его одежда, которая пропала из больницы или просто не отдают её. Записи с видеокамер отеля пропали, а это не нужно человеку из его команды, они жили в соседних номерах.

Цитата:
alex_60:
это не значит,что нужно по любому случаю открывать уголовное дело,

Тем более, если исполнители - сотрудники ФСБ.

Ну, хотите и дальше обманывайтесь.
«Девочка, ведущая на смерть»
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10031
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 13:07
#14419
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Цитата:
Тот самый:
Он в Омске несколько дней лежал в больнице. Все материалы у них есть. Есть его одежда, которая пропала из больницы или просто не отдают её. Записи с видеокамер отеля пропали, а это не нужно человеку из его команды, они жили в соседних номерах.[/quote

в Омске медикам удалось установить точный диагноз ,
он не был отравлен.
экспертиза не подтвердила отравление политика химическим веществом.
основная версия - нарушение обмена веществ из-за резкого падения
уровня сахара в крови. диабет. про самогон еще писали,но не врачи.
записи камер и одежда изьята, так как идет проверка прокуратурой
и следственным комитетом.

Тот самый:
Тем более, если исполнители - сотрудники ФСБ.


все эти биллинги телефонные - мертвому припарка.
никто не подтвердит и не опровергнет что за ним контроль в поездках
и на месте жительство.
на него же заведены уголовные дела.
он получил срок.
ну и что?
да следят, по телефону разговаривают.
что дальше то?
убить не могут? какие же дурачки работает
в "секретном отряде убийц выпусника йеля".
ходят, отрядом, толпами, травят, травят, как таракана,
а он живой и не помирает.
вам самим не смешно?
мне смешно.

//Ну, хотите и дальше обманывайтесь.//

канал сисяна. там по определению венегрет, не более.

кстати летом 2019 его тоже травили. из-за фоток, после которых
он получил имя сисян,
так он так увлекся кремом для похудения,
что явилось. причиной плохого самочувствия и острой аллергической реакции.
что подтвердили врачи.
При этом оппозиция попыталась раздуть из этого шумиху, заявив, что его «отравили» неизвестным веществом.
так что ничего нового.

[Исправлено: alex_60, 15.12.2020 - 15:16]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10031
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 19:49
#14420
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Завтра с арматурой, кирпичами как атрибутами революции забирать не будут наверное. Бухих тоже.

[Исправлено: alex_60, 15.12.2020 - 19:50]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10031
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 20:00
#14421
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Копия из ветки вопросы к редакции, может хоть здесь прочитают.
///Редакция, ау? Вы где. Вам тут столько вопросов назадавали, А вам пофик. Ответа нет.////
Полное неуважение к форумчанам.
Если уж здесь не отвечаете,
Кто вам в личку писать будет, зная что не получит ответа.
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