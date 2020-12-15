Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и по субботам в Костанайской области
ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и по субботам в Костанайской области
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать