Отправлено: - 17:09

деятельность которых приостанавливается в воскресные дни, могут работать 16-го, 17-го, 19-го и 20 декабря. Выходной день с воскресенья, 20 декабря, перенесен на пятницу, 18 декабря, соответственно, 18 декабря они не могут работать,

Цитата:Не надоела ли эта игра в "ходит-не ходит"? Как люди должны угадывать? Не у всех есть инстаграмы и соц сети. Вчера по всем сми раструбили, что не будут ходить автобусы на этих праздниках. Что случилось? Спад в 0,1% повлиял или просто знамение свыше было не портить дэнь нэзалэжности?Самим не смешно? Чем 18-ое отличается от 17-го в плане риска заболеть? НИ ЧЕМ!!! Тогда для чего эта бурная изобразительная деятельность? Но всё же радует, что автобусы вернутся... сторговались взамен на установку валидаторов?