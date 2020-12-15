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≡ Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40533
Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История Казахстана в зарубежных архивах» открылась в Костанае
Отправлено: 15.12.20 - 16:06
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Архивариусы Костанайской области собирали информацию в Екатеринбурге, Омске, Челябинске и Казани. Результат экспедиции в Татарстан поразительный - 51 неопубликованный ранее документ. На основе этих находок и организована выставка.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10024
Re: Письмо Екатерины II, указ Николая II - выставка «История...
Отправлено: 15.12.20 - 16:06
#1
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//Документ о переименовании Николаевска в Костанай.//

в документе написано- в Кустанай.
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