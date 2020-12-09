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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.12.20 - 21:36
Цитата:
Вчера забрал свою, с 28.01.21 по 27.01.22.
Заплатил страховой компании 11000тенге
13 класс безаварийности. Максимальный.
22 евро в переводе.
drakon:
525 евро, на год
525 евро, на год
Вчера забрал свою, с 28.01.21 по 27.01.22.
Заплатил страховой компании 11000тенге
13 класс безаварийности. Максимальный.
22 евро в переводе.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.12.20 - 16:15
Да, 525 и 22 тут остается только промолчать.
Иван и Ганс получили по 600 евро.
После оплаты авто страховки у Ивана
Осталось 578 и евро и он купит очень много подарков близким на Новый год.
У Ганса осталось 75 евро.
Он расстроен. Пошел смотреть, что е ть в запасе покушать.
Иван и Ганс получили по 600 евро.
После оплаты авто страховки у Ивана
Осталось 578 и евро и он купит очень много подарков близким на Новый год.
У Ганса осталось 75 евро.
Он расстроен. Пошел смотреть, что е ть в запасе покушать.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.12.20 - 16:17
Кстати про еду в Германии так пишут.
///неотъемлемым атрибутом немецкого ужина является простой немецкий бутерброд. Для его приготовления обходятся классическим набором продуктов, в который входит хлеб, сыр, небольшой кусочек масла и несколько ломтиков колбасы. В вечернее время каждый человек съедает всего 2-3 таких бутерброда, а затем, спустя некоторое время, семья укладывается спать.//
///неотъемлемым атрибутом немецкого ужина является простой немецкий бутерброд. Для его приготовления обходятся классическим набором продуктов, в который входит хлеб, сыр, небольшой кусочек масла и несколько ломтиков колбасы. В вечернее время каждый человек съедает всего 2-3 таких бутерброда, а затем, спустя некоторое время, семья укладывается спать.//
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.12.20 - 17:39
Цитата:
Алекс, о чём вы разговариваете? Когда Завгар, приезжает.
Пора бы - знать, что есть 2 категории Ужина...
alex_60:
неотъемлемым атрибутом немецкого ужина является
неотъемлемым атрибутом немецкого ужина является
Алекс, о чём вы разговариваете? Когда Завгар, приезжает.
Пора бы - знать, что есть 2 категории Ужина...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.12.20 - 17:51
Цитата:
Ну мы то нормально ужинаем,
Да и когда у них тоже.
Там просто также как у нас есть холодильник.
А про категории ужина я не слышал.
Я пишу что пишут.
Это наверное коренные так.
пишут также, что немцы едят одну и туже еду каждый день. Все дни недели.
[Исправлено: alex_60, 13.12.2020 - 17:52]
drakon:
Когда Завгар, приезжает.
Когда Завгар, приезжает.
Ну мы то нормально ужинаем,
Да и когда у них тоже.
Там просто также как у нас есть холодильник.
А про категории ужина я не слышал.
Я пишу что пишут.
Это наверное коренные так.
пишут также, что немцы едят одну и туже еду каждый день. Все дни недели.
[Исправлено: alex_60, 13.12.2020 - 17:52]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.12.20 - 18:04
Цитата:
Абендессен - ужин, вечерняя еда.
Можно варить даже -беш.
Абендброд - вечерний хлеб.
Да, тут - бутерболды, чай
Некоторые кофе - пьют.
По разному у всех.
У меня - абендброд.
Зато похудед на 23 кг...
alex_60:
А про категории ужина я не слышал.
А про категории ужина я не слышал.
Абендессен - ужин, вечерняя еда.
Можно варить даже -беш.
Абендброд - вечерний хлеб.
Да, тут - бутерболды, чай
Некоторые кофе - пьют.
По разному у всех.
У меня - абендброд.
Зато похудед на 23 кг...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.12.20 - 18:24
Цитата:
Вот мой, обед - сегодня. Без хлеба.
Могу и завтра - показать...
alex_60:
немцы едят одну и туже еду каждый день
немцы едят одну и туже еду каждый день
Вот мой, обед - сегодня. Без хлеба.
Могу и завтра - показать...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.12.20 - 18:26
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.12.20 - 18:33
С 16 дек по 10 янв
У вас жесткий локдаун.
Все позакрывают, кроме продовольственных. И аптек.
Школы, сады.
Распивать спиртные напитки тоже нельзя.
Фейерверки запрещены.
Сборища запрещены.
Только 24 - 26 декабря разрешены встречи
В узком кругу родственников.
У вас жесткий локдаун.
Все позакрывают, кроме продовольственных. И аптек.
Школы, сады.
Распивать спиртные напитки тоже нельзя.
Фейерверки запрещены.
Сборища запрещены.
Только 24 - 26 декабря разрешены встречи
В узком кругу родственников.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.12.20 - 18:40
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.12.20 - 16:04
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.12.20 - 16:42
Алекс, интересовался, большая ли очередь у
продуктового автомата, за углом. Не не очень,
но иногда кто-то, что-то,забывает, купить.
А это воскресенье...
продуктового автомата, за углом. Не не очень,
но иногда кто-то, что-то,забывает, купить.
А это воскресенье...
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