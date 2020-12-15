Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Куда можно пожаловаться, если в школе требуют сдавать деньги на новогодние подарки
Куда можно пожаловаться, если в школе требуют сдавать деньги на новогодние подарки
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40533
Куда можно пожаловаться, если в школе требуют сдавать деньги на новогодние подарки
Отправлено: 15.12.20 - 11:39
Сбор денег на подарки к Новому году для учителей и детей в школах под запретом, напомнили в пресс-службе управления образования. К ним уже поступило несколько сигналов от родителей и общественных деятелях о подобных сборах.
Читать новость
Читать новость
Re: Куда можно пожаловаться, если в школе требуют сдавать деньги...
Отправлено: 15.12.20 - 11:39
Цитата:
Видимо совсем уже рехнулись на почве поголовной коррупции на всех уровнях. Не там ищите коррупцию...
Какая может КОРРУПЦИЯ (справка: термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам)
если родители решили на свои деньги своим детям сделать символические новогодние подарки?
Даже в советские годы такие, зачастую сладкие, кульки не считались чем-то преступным, постыдным и аморальным. Но тогда же и о коррупции в том колоссальном объеме знать не знали... Её не было!
А теперь развели взяточничество, покровительство, крышевание, вымогательство и запрещают в принципе добрую традицию вместо того, чтобы бороться с главным злом.
Еще и детей заставляют по два раза в год рисовать рисунки на тему коррупции. Не надо её разводить для начала...
Вопрос профилактики коррупции был и остается одним из наших главных приоритетов, - сообщили в управлении.
Видимо совсем уже рехнулись на почве поголовной коррупции на всех уровнях. Не там ищите коррупцию...
Какая может КОРРУПЦИЯ (справка: термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам)
если родители решили на свои деньги своим детям сделать символические новогодние подарки?
Даже в советские годы такие, зачастую сладкие, кульки не считались чем-то преступным, постыдным и аморальным. Но тогда же и о коррупции в том колоссальном объеме знать не знали... Её не было!
А теперь развели взяточничество, покровительство, крышевание, вымогательство и запрещают в принципе добрую традицию вместо того, чтобы бороться с главным злом.
Еще и детей заставляют по два раза в год рисовать рисунки на тему коррупции. Не надо её разводить для начала...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4320
Re: Куда можно пожаловаться, если в школе требуют сдавать деньги...
Отправлено: 15.12.20 - 12:41
Тут разговор про подарки директору и учителям, по моему не хочешь- никто не заставляет сдавать, а зачем жаловаться- то сразу?
Re: Куда можно пожаловаться, если в школе требуют сдавать деньги...
Отправлено: 15.12.20 - 12:54
Что касается сбора денег именно на подарки детям, может они и правы.Время трудное, кто-то не может и чтобы чей-то ребёнок не почувствовал себя обделенным, не нужно вручение подарков как общеклассное мероприятие. Внутри семьи вполне достаточно.
Куда можно пожаловаться, если в школе требуют сдавать деньги на новогодние подарки
Отправлено: 15.12.20 - 13:12
Цитата:
ну прям война что ли?...послевоенная разруха и голод?
Можно сделать символические и недорогие.
Тут дело даже не в "трудности", а в политике по искоренению празднования Нового года.... прикрываясь "детской" коррупцией.
КГСПС:
Время трудное, кто-то не может и чтобы чей-то ребёнок не почувствовал себя обделенным,
Время трудное, кто-то не может и чтобы чей-то ребёнок не почувствовал себя обделенным,
ну прям война что ли?...послевоенная разруха и голод?
Можно сделать символические и недорогие.
Тут дело даже не в "трудности", а в политике по искоренению празднования Нового года.... прикрываясь "детской" коррупцией.
Куда можно пожаловаться, если в школе требуют сдавать деньги на новогодние подарки
Отправлено: 15.12.20 - 13:14
Цитата:
Согласен, искоренять у нас за 30 лет научились.
yudjin:
Согласен, искоренять у нас за 30 лет научились.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1246
Re: Куда можно пожаловаться, если в школе требуют сдавать деньги...
Отправлено: 15.12.20 - 14:30
Цитата:
Вопрос не стоит того что бы его рассматривать, серьезно: те же родители, которые якобы жаловались, всегда найдут себе финансы, что бы БУХНУТЬ.
yudjin:
послевоенная разруха и голод
послевоенная разруха и голод
Вопрос не стоит того что бы его рассматривать, серьезно: те же родители, которые якобы жаловались, всегда найдут себе финансы, что бы БУХНУТЬ.
Куда можно пожаловаться, если в школе требуют сдавать деньги на новогодние подарки
Отправлено: 15.12.20 - 15:03
Цитата:
Ты уже совсем загнул не туда. Хотели бы искоренить - начали бы сверху искоренять. Никаких украшательств за бюджетный счёт, никаких президентских ёлок и прочая, и прочая. Нынешний год не в счёт - пандемия вносит свои коррективы. Западная Европа вводит жёсткий локдаун, хотя украшения есть. А какой толк, если погулять нельзя будет?
yudjin:
Тут дело даже не в "трудности", а в политике по искоренению празднования Нового года.... прикрываясь "детской" коррупцией.
Тут дело даже не в "трудности", а в политике по искоренению празднования Нового года.... прикрываясь "детской" коррупцией.
Ты уже совсем загнул не туда. Хотели бы искоренить - начали бы сверху искоренять. Никаких украшательств за бюджетный счёт, никаких президентских ёлок и прочая, и прочая. Нынешний год не в счёт - пандемия вносит свои коррективы. Западная Европа вводит жёсткий локдаун, хотя украшения есть. А какой толк, если погулять нельзя будет?
Куда можно пожаловаться, если в школе требуют сдавать деньги на новогодние подарки
Отправлено: 15.12.20 - 15:21
Цитата:
Да всё туда. Или для тебя открытие фраза "это не наш новый год?", которая всё чаще стала попадаться.
Просто у нас любое искоренение осторожное, озирающиеся... в отличие от той же Прибалтики и Украины.А тут и пандемия подмога.
Victor Yang:
Ты уже совсем загнул не туда. Хотели бы искоренить - начали бы сверху искоренять.
Ты уже совсем загнул не туда. Хотели бы искоренить - начали бы сверху искоренять.
Да всё туда. Или для тебя открытие фраза "это не наш новый год?", которая всё чаще стала попадаться.
Просто у нас любое искоренение осторожное, озирающиеся... в отличие от той же Прибалтики и Украины.А тут и пандемия подмога.
Куда можно пожаловаться, если в школе требуют сдавать деньги на новогодние подарки
Отправлено: 15.12.20 - 15:33
Цитата:
Неадекватов везде хватает.
yudjin:
открытие фраза "это не наш новый год?"
открытие фраза "это не наш новый год?"
Неадекватов везде хватает.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 69
|Зарегистрированные пользователи: yudjin
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать