Отправлено: - 13:12

КГСПС:

Время трудное, кто-то не может и чтобы чей-то ребёнок не почувствовал себя обделенным,

Цитата:ну прям война что ли?...послевоенная разруха и голод?Можно сделать символические и недорогие.Тут дело даже не в "трудности", а в политике по искоренению празднования Нового года.... прикрываясь "детской" коррупцией.