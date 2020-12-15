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≡ Назначен новый главный тренер сборной Казахстана по футболу
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40531
Назначен новый главный тренер сборной Казахстана по футболу
Отправлено: 15.12.20 - 12:08
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Известный казахстанский специалист Талгат Байсуфинов назначен главным тренером национальной сборной Казахстана по футболу. Он сменил на этом посту чеха Михала Билека, с которым ранее был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10023
Re: Назначен новый главный тренер сборной Казахстана по футболу
Отправлено: 15.12.20 - 12:08
#1
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//Также он в разное время работал в футбольных клубах "Есиль-Богатырь" (Петропавловск), "Аксу" (Аксу), "Иртыш" (Павлодар) и "Акжайык" (Уральск).//

лучше бы не печатали этот послужной список.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4320
Re: Назначен новый главный тренер сборной Казахстана по футболу
Отправлено: 15.12.20 - 12:35
#2
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платили бы по результату другое дело, а то деньги на ветер
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20622
Назначен новый главный тренер сборной Казахстана по футболу
Отправлено: 15.12.20 - 12:49
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
платили бы по результату другое дело, а то деньги на ветер

А кто, захочет, бесплатно работать?... :lol: ;-)
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
198
Re: Назначен новый главный тренер сборной Казахстана по футболу
Отправлено: 15.12.20 - 13:46
#4
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Этот известный специалист больше был известен в свое время в определенных кругах как большой спец по работе с судьями. И вот дорос.. Карьера однако.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1246
Re: Назначен новый главный тренер сборной Казахстана по футболу
Отправлено: 15.12.20 - 14:38
#5
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Цитата:
drakon:
А кто, захочет


Я, и многие мои коллеги: работаем по РЕЗУЛЬТАТУ - есть урожай - на коне: нет урожая - с...м кто что может.
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