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≡ Новогодние гуляния и утренники отменить, с такси все ограничения снять - новое постановление о карантинных ограничениях подписал санврач Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40531
Новогодние гуляния и утренники отменить, с такси все ограничения снять - новое постановление о карантинных ограничениях подписал санврач Костанайской области
Отправлено: 12.12.20 - 15:03
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В постановлении отдельной строкой внесли запрет на проведение новогодних корпоративов, утренников и массовых гуляний. В то же время музеям и библиотекам разрешили работать с заполняемостью не более 30%, а с такси сняли ограничения по времени работы. Эти ограничения будут действовать вплоть до 28 декабря.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7068
Новогодние гуляния и утренники отменить, с такси все ограничения снять - новое постановление о карантинных ограничениях подписал санврач Костанайской области
Отправлено: 15.12.20 - 13:38
#15
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Цитата:
ACROS:
Что бы вы знали: "нулевой" пациент заражённый короной, в области, - это "ваш" городской, который шлялся по египетским курортам.

неее, мне помнится, это была пожилая семейная пара в Джетыгаре, котороя вернулась с тоя в Астане. Так же?

Цитата:
alex_60:
это контроль соответствующих служб государства, которые отвечают за мероприятия для пресечения распространения пандемии.

Интересно, а чем пандемия в красной зоне Астаны отличается от нашей якобы жёлтой? Почему общественный транспорт там ходит, магазины работают круглосуточно, бани и жральни обслуживают?
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10023
Новогодние гуляния и утренники отменить, с такси все ограничения снять - новое постановление о карантинных ограничениях подписал санврач Костанайской области
Отправлено: 15.12.20 - 13:49
#16
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Цитата:
yudjin:
Интересно, а чем пандемия в красной зоне Астаны отличается от нашей якобы жёлтой? Почему общественный транспорт там ходит, магазины работают круглосуточно, бани и жральни обслуживают?


разная инфраструктура, разное количество, концентрация населения,
разные возможности по выставлению частоты движения автобусов,их количества.
наверняка учитываются в тех мерах , которые применяются в конкретном городе, области.
круглосуточно только супермаркеты там,
в предверии дня независимости и НГ,
чтобы разгрузить большое количество населения.
транспорт и у нас ходит. кроме выходных. про транспорт выше написал почему так.
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