Отправлено: - 12:44

сайлау курманов:



Цитата:Я понял так, что в Казахстане очень много рождается особенных детей и поэтому есть необходимость повсеместно открывать такие кабинеты.Но это получается борьба с последствиями, а не с причинами. Может стоит больше внимания уделять причинам, той же экологии, здоровью женщин детородного возраста и т.д.