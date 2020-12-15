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Вопрос профилактики коррупции был и остается одним из наших главных приоритетов, - сообщили в управлении.

Цитата:Видимо совсем уже рехнулись на почве поголовной коррупции на всех уровнях. Не там ищите коррупцию...Какая может КОРРУПЦИЯ (справка: термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам)если родители решили на свои деньги своим детям сделать символические новогодние подарки?Даже в советские годы такие, зачастую сладкие, кульки не считались чем-то преступным, постыдным и аморальным. Но тогда же и о коррупции в том колоссальном объеме знать не знали... Её не было!А теперь развели взяточничество, покровительство, крышевание, вымогательство и запрещают в принципе добрую традицию вместо того, чтобы бороться с главным злом.Еще и детей заставляют по два раза в год рисовать рисунки на тему коррупции. Не надо её разводить для начала...