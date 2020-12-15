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≡ Куда можно пожаловаться, если в школе требуют сдавать деньги на новогодние подарки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40530
Куда можно пожаловаться, если в школе требуют сдавать деньги на новогодние подарки
Отправлено: 15.12.20 - 11:39
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Сбор денег на подарки к Новому году для учителей и детей в школах под запретом, напомнили в пресс-службе управления образования. К ним уже поступило несколько сигналов от родителей и общественных деятелях о подобных сборах.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7066
Re: Куда можно пожаловаться, если в школе требуют сдавать деньги...
Отправлено: 15.12.20 - 11:39
#1
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Цитата:
Вопрос профилактики коррупции был и остается одним из наших главных приоритетов, - сообщили в управлении.

Видимо совсем уже рехнулись на почве поголовной коррупции на всех уровнях. Не там ищите коррупцию...
Какая может КОРРУПЦИЯ (справка: термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам)
если родители решили на свои деньги своим детям сделать символические новогодние подарки?
Даже в советские годы такие, зачастую сладкие, кульки не считались чем-то преступным, постыдным и аморальным. Но тогда же и о коррупции в том колоссальном объеме знать не знали... Её не было!
А теперь развели взяточничество, покровительство, крышевание, вымогательство и запрещают в принципе добрую традицию вместо того, чтобы бороться с главным злом.
Еще и детей заставляют по два раза в год рисовать рисунки на тему коррупции. Не надо её разводить для начала...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4319
Re: Куда можно пожаловаться, если в школе требуют сдавать деньги...
Отправлено: 15.12.20 - 12:41
#2
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Тут разговор про подарки директору и учителям, по моему не хочешь- никто не заставляет сдавать, а зачем жаловаться- то сразу?
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1197
Re: Куда можно пожаловаться, если в школе требуют сдавать деньги...
Отправлено: 15.12.20 - 12:54
#3
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Что касается сбора денег именно на подарки детям, может они и правы.Время трудное, кто-то не может и чтобы чей-то ребёнок не почувствовал себя обделенным, не нужно вручение подарков как общеклассное мероприятие. Внутри семьи вполне достаточно.
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