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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20622
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.12.20 - 15:13
Цитата:
Алекс, смотрю на фото Коздова.
Кто то уже - купил. Баранов-
вывозят, в Колумбию...
alex_60:
По маршруту Колумбия-Аркалык.
По маршруту Колумбия-Аркалык.
Алекс, смотрю на фото Коздова.
Кто то уже - купил. Баранов-
вывозят, в Колумбию...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.12.20 - 15:21
Цитата-/Даже к тем, что в зеркале видите, пока бреетесеь/
Когда бреюсь,на ваше фото не смотрю)
Когда бреюсь,на ваше фото не смотрю)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.12.20 - 15:23
Цитата-/А где ОК?/
Таки да а где ОК?
Таки да а где ОК?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.12.20 - 18:21
Цитата:
Да бросьте, какой с меня националист? Я разве кричу - Украина для украинцев? Или украинец обязан размовлять украинску мову?
abaika95:
Когда бреюсь,на ваше фото не смотрю)
Когда бреюсь,на ваше фото не смотрю)
Да бросьте, какой с меня националист? Я разве кричу - Украина для украинцев? Или украинец обязан размовлять украинску мову?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.12.20 - 18:40
Цитата-/Я разве кричу - Украина для украинцев?/
А для кого по вашему Украина?) Для немцев что-ли? Или для финнов? Украина для украинцев,Казахстан для Казахстанцев а Россия для россиян)
Цитата-/ Или украинец обязан размовлять украинску мову?/
Не понимаю по украински) переведите пожалуйста
А для кого по вашему Украина?) Для немцев что-ли? Или для финнов? Украина для украинцев,Казахстан для Казахстанцев а Россия для россиян)
Цитата-/ Или украинец обязан размовлять украинску мову?/
Не понимаю по украински) переведите пожалуйста
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11326
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 02:32
Абайка, с утра хвост на проход не высовывай!
А то возможно ваш насяльник мимо с палкой пробегать будет к столу алекса лупить и отдавит не заметив!
Цитата:
А лучше пиши быстрее прямо рано утром какой прекрасный и процветающий город Аркалыг и как в нем хорошо жить!
А то оба под замес попадете, как авторы нового мема.
Выяснится завтра, если кто прочитает от этого алекса, что Казахстана не в прошлом не существовало, а в настоящем уже практически мало существовать осталось, всё разрушено и разграблено и последнее продают в пустынных землях!
Берегите себя! Вы уже давно прикормились в НГ, как родной, жалко вас будет.
А то возможно ваш насяльник мимо с палкой пробегать будет к столу алекса лупить и отдавит не заметив!
Цитата:
alex_60 В Аркалыке тихо, а потом может вообще никого не будет.
А лучше пиши быстрее прямо рано утром какой прекрасный и процветающий город Аркалыг и как в нем хорошо жить!
А то оба под замес попадете, как авторы нового мема.
Выяснится завтра, если кто прочитает от этого алекса, что Казахстана не в прошлом не существовало, а в настоящем уже практически мало существовать осталось, всё разрушено и разграблено и последнее продают в пустынных землях!
Берегите себя! Вы уже давно прикормились в НГ, как родной, жалко вас будет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11326
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 03:51
Номер один ролик в трендах с вчерашнего вечера. Смотрит вся страна.
За час приросло больше 300тыс. просмотров и возможно около 40 тыс. комментариев. и это всего за час, за полночь по Мск.
Советую. Смотрите, читайте, смотрите комментарии, лайкайте. Делитесь. Обсуждайте. Пишите комменты.
Кто проспал - тот проспал самое сильное событие года!
И думайте, это полезно!
[Исправлено: Серый волк, 15.12.2020 - 01:13]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 05:14
Цитата:
Ну ниче так видос, познавательно. Меня Абайка пару раз чаем пугал, надо тожее его звонки проверить, в Алматинскую лабораторию америкосовскую и в акимат
Серый волк:
Ну ниче так видос, познавательно. Меня Абайка пару раз чаем пугал, надо тожее его звонки проверить, в Алматинскую лабораторию америкосовскую и в акимат
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10018
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 09:07
тьфу, выпускника йеля,засланца еще роликов тут не хватало.
продался америкосам за еду,
теперь и будет пыхтеть из Германиии всю оставшуюся жизнь.
провокатор.
пять раз отравленный.
своей же бандой.
а этот..
венегрет какой то сварганил.
делать нечего. немцы поят,кормят.на прогулку водят.
приплел Рогозина,Чубайса( этот то по жизни во всем виноват)
и даже робота Федора.
мультиков добавил.
и он в центре,за которым Путин гоняется, а убить не может.
потому что он бессмертный.
[Исправлено: alex_60, 15.12.2020 - 11:03]
продался америкосам за еду,
теперь и будет пыхтеть из Германиии всю оставшуюся жизнь.
провокатор.
пять раз отравленный.
своей же бандой.
а этот..
венегрет какой то сварганил.
делать нечего. немцы поят,кормят.на прогулку водят.
приплел Рогозина,Чубайса( этот то по жизни во всем виноват)
и даже робота Федора.
мультиков добавил.
и он в центре,за которым Путин гоняется, а убить не может.
потому что он бессмертный.
[Исправлено: alex_60, 15.12.2020 - 11:03]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 10:12
Цитата:
А Новичок-то где они взяли? В аптеке? Посмотрите видео, там интересно хотя бы с точки зрения утечки личных данных, которыми сама же полиция торгует направо и налево.
alex_60: пять раз отравленный. своей же бандой.
А Новичок-то где они взяли? В аптеке? Посмотрите видео, там интересно хотя бы с точки зрения утечки личных данных, которыми сама же полиция торгует направо и налево.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10018
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 10:31
Цитата:
новичок в томске-омске врачи не обнаружили.
его обнаружили немцы(????????????),
и что они обнаружили знают только они.
и не больница шарите,те как раз ничего не обнаружили,
а лаборатория бундесвера.
а летела с ним в Германию англичанка Певчих,
которая потом скрылась
которая агент ми-6
читаем
// Навального отравила Мария Певчих, сопровождавшая его в сибирской поездке, но по каким-то причинам не полетевшая с ним на самолёте в Москву.
Как оказалось, ее отец Константин Певчих возглавляет биолабораторию
и имеет доступ к химическим веществам.
во время командировки в Сибирь Певчих постоянно
находилась рядом с Навальным и даже ночевала
с ним в одном гостиничном номере.
Самое подозрительное то, что Певчих не села на борт самолёта,
на котором оппозиционеру стало плохо, а осталась в Томске.
После госпитализации Навального в омскую больницу девушка
уехала из Томска с неким мужчиной в Новосибирск,
а уже оттуда прилетела в Омск.
Россию Певчих покинула на том же самолёте,
на котором Навального транспортировали в Германию.
Примечательно, что на борт воздушного судна
не пустили даже жену Навального,
а Певчих свободно улетела на нём в Берлин.
Позже обе женщины были замечены в немецкой столице вместе.//
[Исправлено: alex_60, 15.12.2020 - 10:34]
Тот самый:
А Новичок-то где они взяли?
А Новичок-то где они взяли?
новичок в томске-омске врачи не обнаружили.
его обнаружили немцы(????????????),
и что они обнаружили знают только они.
и не больница шарите,те как раз ничего не обнаружили,
а лаборатория бундесвера.
а летела с ним в Германию англичанка Певчих,
которая потом скрылась
которая агент ми-6
читаем
// Навального отравила Мария Певчих, сопровождавшая его в сибирской поездке, но по каким-то причинам не полетевшая с ним на самолёте в Москву.
Как оказалось, ее отец Константин Певчих возглавляет биолабораторию
и имеет доступ к химическим веществам.
во время командировки в Сибирь Певчих постоянно
находилась рядом с Навальным и даже ночевала
с ним в одном гостиничном номере.
Самое подозрительное то, что Певчих не села на борт самолёта,
на котором оппозиционеру стало плохо, а осталась в Томске.
После госпитализации Навального в омскую больницу девушка
уехала из Томска с неким мужчиной в Новосибирск,
а уже оттуда прилетела в Омск.
Россию Певчих покинула на том же самолёте,
на котором Навального транспортировали в Германию.
Примечательно, что на борт воздушного судна
не пустили даже жену Навального,
а Певчих свободно улетела на нём в Берлин.
Позже обе женщины были замечены в немецкой столице вместе.//
[Исправлено: alex_60, 15.12.2020 - 10:34]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 11:08
Серомордый удивительным образом пытается сочетать (либо это видимость для глупых кто поведется) в себе сектанта-навальниста и при этом по путински защищать каждую урну,каждый унитаз и остановку установленных в деревне под название Дубна)
Серомордый так ты определись,ты у расиянских чинуш на поводке защищаешь их с пеной у рта, либо ты уже поклонник "сисяна" должен обличать каждую украденную плиточку на ремонте набережной в деревне под названием Дубна ?)
Цитата-/Меня Абайка пару раз чаем пугал,/
А вас я смотрю Лекго испугать) спросишь про маму,скажешь про чай и вы уже кипятком писаете?)
Серомордый так ты определись,ты у расиянских чинуш на поводке защищаешь их с пеной у рта, либо ты уже поклонник "сисяна" должен обличать каждую украденную плиточку на ремонте набережной в деревне под названием Дубна ?)
Цитата-/Меня Абайка пару раз чаем пугал,/
А вас я смотрю Лекго испугать) спросишь про маму,скажешь про чай и вы уже кипятком писаете?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 11:37
Цитата:
Тот же вопрос себе задаю - если в России так круто - то зачем "сисян"? )
Цитата:
Канеш легко. У меня же не семь жизней, как у Овального))
Цитата:
Те самые мышцы от страха расслабляются, и я бегом лечу сюда, на форум
abaika95:
Серомордый так ты определись,ты у расиянских чинуш на поводке защищаешь их с пеной у рта, либо ты уже поклонник "сисяна" должен обличать каждую украденную плиточку на ремонте набережной в деревне под названием Дубна ?)
Серомордый так ты определись,ты у расиянских чинуш на поводке защищаешь их с пеной у рта, либо ты уже поклонник "сисяна" должен обличать каждую украденную плиточку на ремонте набережной в деревне под названием Дубна ?)
Тот же вопрос себе задаю - если в России так круто - то зачем "сисян"? )
Цитата:
abaika95:
А вас я смотрю Лекго испугать
А вас я смотрю Лекго испугать
Канеш легко. У меня же не семь жизней, как у Овального))
Цитата:
abaika95:
вы уже кипятком писаете?
вы уже кипятком писаете?
Те самые мышцы от страха расслабляются, и я бегом лечу сюда, на форум
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 11:45
Цитата:
Дела уголовного тогда почему нет в её отношении? Или её отца? Если даже есть "доказательства". Отравили ж гражданина России и спокойно ходят на свободе.
alex_60:
Навального отравила Мария Певчих, сопровождавшая его в сибирской поездке
Навального отравила Мария Певчих, сопровождавшая его в сибирской поездке
Дела уголовного тогда почему нет в её отношении? Или её отца? Если даже есть "доказательства". Отравили ж гражданина России и спокойно ходят на свободе.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 12:03
Цитата:
Боятся выйти сами на себя )))
Тот самый:
Дела уголовного тогда почему нет
Дела уголовного тогда почему нет
Боятся выйти сами на себя )))
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