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alex_60 В Аркалыке тихо, а потом может вообще никого не будет.

Абайка, с утра хвост на проход не высовывай!А то возможно ваш насяльник мимо с палкой пробегать будет к столу алекса лупить и отдавит не заметив!Цитата:А лучше пиши быстрее прямо рано утром какой прекрасный и процветающий город Аркалыг и как в нем хорошо жить!А то оба под замес попадете, как авторы нового мема.Выяснится завтра, если кто прочитает от этого алекса, что Казахстана не в прошлом не существовало, а в настоящем уже практически мало существовать осталось, всё разрушено и разграблено и последнее продают в пустынных землях!Берегите себя! Вы уже давно прикормились в НГ, как родной, жалко вас будет.