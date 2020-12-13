Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20621
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.12.20 - 15:13
Цитата:
Алекс, смотрю на фото Коздова.
Кто то уже - купил. Баранов-
вывозят, в Колумбию...
alex_60:
По маршруту Колумбия-Аркалык.
По маршруту Колумбия-Аркалык.
Алекс, смотрю на фото Коздова.
Кто то уже - купил. Баранов-
вывозят, в Колумбию...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.12.20 - 15:21
Цитата-/Даже к тем, что в зеркале видите, пока бреетесеь/
Когда бреюсь,на ваше фото не смотрю)
Когда бреюсь,на ваше фото не смотрю)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.12.20 - 15:23
Цитата-/А где ОК?/
Таки да а где ОК?
Таки да а где ОК?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.12.20 - 18:21
Цитата:
Да бросьте, какой с меня националист? Я разве кричу - Украина для украинцев? Или украинец обязан размовлять украинску мову?
abaika95:
Когда бреюсь,на ваше фото не смотрю)
Когда бреюсь,на ваше фото не смотрю)
Да бросьте, какой с меня националист? Я разве кричу - Украина для украинцев? Или украинец обязан размовлять украинску мову?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.12.20 - 18:40
Цитата-/Я разве кричу - Украина для украинцев?/
А для кого по вашему Украина?) Для немцев что-ли? Или для финнов? Украина для украинцев,Казахстан для Казахстанцев а Россия для россиян)
Цитата-/ Или украинец обязан размовлять украинску мову?/
Не понимаю по украински) переведите пожалуйста
А для кого по вашему Украина?) Для немцев что-ли? Или для финнов? Украина для украинцев,Казахстан для Казахстанцев а Россия для россиян)
Цитата-/ Или украинец обязан размовлять украинску мову?/
Не понимаю по украински) переведите пожалуйста
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11326
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 02:32
Абайка, с утра хвост на проход не высовывай!
А то возможно ваш насяльник мимо с палкой пробегать будет к столу алекса лупить и отдавит не заметив!
Цитата:
А лучше пиши быстрее прямо рано утром какой прекрасный и процветающий город Аркалыг и как в нем хорошо жить!
А то оба под замес попадете, как авторы нового мема.
Выяснится завтра, если кто прочитает от этого алекса, что Казахстана не в прошлом не существовало, а в настоящем уже практически мало существовать осталось, всё разрушено и разграблено и последнее продают в пустынных землях!
Берегите себя! Вы уже давно прикормились в НГ, как родной, жалко вас будет.
А то возможно ваш насяльник мимо с палкой пробегать будет к столу алекса лупить и отдавит не заметив!
Цитата:
alex_60 В Аркалыке тихо, а потом может вообще никого не будет.
А лучше пиши быстрее прямо рано утром какой прекрасный и процветающий город Аркалыг и как в нем хорошо жить!
А то оба под замес попадете, как авторы нового мема.
Выяснится завтра, если кто прочитает от этого алекса, что Казахстана не в прошлом не существовало, а в настоящем уже практически мало существовать осталось, всё разрушено и разграблено и последнее продают в пустынных землях!
Берегите себя! Вы уже давно прикормились в НГ, как родной, жалко вас будет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11326
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 03:51
Номер один ролик в трендах с вчерашнего вечера. Смотрит вся страна.
За час приросло больше 300тыс. просмотров и возможно около 40 тыс. комментариев. и это всего за час, за полночь по Мск.
Советую. Смотрите, читайте, смотрите комментарии, лайкайте. Делитесь. Обсуждайте. Пишите комменты.
Кто проспал - тот проспал самое сильное событие года!
И думайте, это полезно!
[Исправлено: Серый волк, 15.12.2020 - 01:13]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 05:14
Цитата:
Ну ниче так видос, познавательно. Меня Абайка пару раз чаем пугал, надо тожее его звонки проверить, в Алматинскую лабораторию америкосовскую и в акимат
Серый волк:
Ну ниче так видос, познавательно. Меня Абайка пару раз чаем пугал, надо тожее его звонки проверить, в Алматинскую лабораторию америкосовскую и в акимат
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10016
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 09:07
тьфу, выпускника йеля,засланца еще роликов тут не хватало.
продался америкосам за еду,
теперь и будет пыхтеть из Германиию всю оставшуюся жизнь.
провокатор.
пять раз отравленный.
своей же бандой.
[Исправлено: alex_60, 15.12.2020 - 09:13]
продался америкосам за еду,
теперь и будет пыхтеть из Германиию всю оставшуюся жизнь.
провокатор.
пять раз отравленный.
своей же бандой.
[Исправлено: alex_60, 15.12.2020 - 09:13]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1093
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 10:12
Цитата:
А Новичок-то где они взяли? В аптеке? Посмотрите видео, там интересно хотя бы с точки зрения утечки личных данных, которыми сама же полиция торгует направо и налево.
alex_60: пять раз отравленный. своей же бандой.
А Новичок-то где они взяли? В аптеке? Посмотрите видео, там интересно хотя бы с точки зрения утечки личных данных, которыми сама же полиция торгует направо и налево.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10016
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 10:31
Цитата:
новичок в томске-омске врачи не обнаружили.
его обнаружили немцы(????????????),
и что они обнаружили знают только они.
и не больница шарите,те как раз ничего не обнаружили,
а лаборатория бундесвера.
а летела с ним в Германию англичанка Певчих,
которая потом скрылась
которая агент ми-6
читаем
// Навального отравила Мария Певчих, сопровождавшая его в сибирской поездке, но по каким-то причинам не полетевшая с ним на самолёте в Москву.
Как оказалось, ее отец Константин Певчих возглавляет биолабораторию
и имеет доступ к химическим веществам.
во время командировки в Сибирь Певчих постоянно
находилась рядом с Навальным и даже ночевала
с ним в одном гостиничном номере.
Самое подозрительное то, что Певчих не села на борт самолёта,
на котором оппозиционеру стало плохо, а осталась в Томске.
После госпитализации Навального в омскую больницу девушка
уехала из Томска с неким мужчиной в Новосибирск,
а уже оттуда прилетела в Омск.
Россию Певчих покинула на том же самолёте,
на котором Навального транспортировали в Германию.
Примечательно, что на борт воздушного судна
не пустили даже жену Навального,
а Певчих свободно улетела на нём в Берлин.
Позже обе женщины были замечены в немецкой столице вместе.//
[Исправлено: alex_60, 15.12.2020 - 10:34]
Тот самый:
А Новичок-то где они взяли?
А Новичок-то где они взяли?
новичок в томске-омске врачи не обнаружили.
его обнаружили немцы(????????????),
и что они обнаружили знают только они.
и не больница шарите,те как раз ничего не обнаружили,
а лаборатория бундесвера.
а летела с ним в Германию англичанка Певчих,
которая потом скрылась
которая агент ми-6
читаем
// Навального отравила Мария Певчих, сопровождавшая его в сибирской поездке, но по каким-то причинам не полетевшая с ним на самолёте в Москву.
Как оказалось, ее отец Константин Певчих возглавляет биолабораторию
и имеет доступ к химическим веществам.
во время командировки в Сибирь Певчих постоянно
находилась рядом с Навальным и даже ночевала
с ним в одном гостиничном номере.
Самое подозрительное то, что Певчих не села на борт самолёта,
на котором оппозиционеру стало плохо, а осталась в Томске.
После госпитализации Навального в омскую больницу девушка
уехала из Томска с неким мужчиной в Новосибирск,
а уже оттуда прилетела в Омск.
Россию Певчих покинула на том же самолёте,
на котором Навального транспортировали в Германию.
Примечательно, что на борт воздушного судна
не пустили даже жену Навального,
а Певчих свободно улетела на нём в Берлин.
Позже обе женщины были замечены в немецкой столице вместе.//
[Исправлено: alex_60, 15.12.2020 - 10:34]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать