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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20621
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.12.20 - 15:13
#14401
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Цитата:
alex_60:
По маршруту Колумбия-Аркалык.

Алекс, смотрю на фото Коздова.
Кто то уже - купил. Баранов-
вывозят, в Колумбию... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6171
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.12.20 - 15:21
#14402
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Цитата-/Даже к тем, что в зеркале видите, пока бреетесеь/


Когда бреюсь,на ваше фото не смотрю)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6171
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.12.20 - 15:23
#14403
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Цитата-/А где ОК?/



Таки да а где ОК?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9290
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.12.20 - 18:21
#14404
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Цитата:
abaika95:
Когда бреюсь,на ваше фото не смотрю)

Да бросьте, какой с меня националист? Я разве кричу - Украина для украинцев? Или украинец обязан размовлять украинску мову? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6171
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.12.20 - 18:40
#14405
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Цитата-/Я разве кричу - Украина для украинцев?/


А для кого по вашему Украина?) Для немцев что-ли? Или для финнов? Украина для украинцев,Казахстан для Казахстанцев а Россия для россиян)



Цитата-/ Или украинец обязан размовлять украинску мову?/

Не понимаю по украински) переведите пожалуйста
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11326
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 02:32
#14406
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Абайка, с утра хвост на проход не высовывай!
А то возможно ваш насяльник мимо с палкой пробегать будет к столу алекса лупить и отдавит не заметив! :-)
Цитата:
alex_60 В Аркалыке тихо, а потом может вообще никого не будет.


А лучше пиши быстрее прямо рано утром какой прекрасный и процветающий город Аркалыг и как в нем хорошо жить!
А то оба под замес попадете, как авторы нового мема.
Выяснится завтра, если кто прочитает от этого алекса, что Казахстана не в прошлом не существовало, а в настоящем уже практически мало существовать осталось, всё разрушено и разграблено и последнее продают в пустынных землях! :lol: :lol:

Берегите себя! Вы уже давно прикормились в НГ, как родной, жалко вас будет.
:lol:

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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11326
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 03:51
#14407
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Номер один ролик в трендах с вчерашнего вечера. Смотрит вся страна.
За час приросло больше 300тыс. просмотров и возможно около 40 тыс. комментариев. и это всего за час, за полночь по Мск.


Советую. Смотрите, читайте, смотрите комментарии, лайкайте. Делитесь. Обсуждайте. Пишите комменты.

Кто проспал - тот проспал самое сильное событие года!

И думайте, это полезно! :-)

[Исправлено: Серый волк, 15.12.2020 - 01:13]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9290
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 05:14
#14408
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Цитата:
Серый волк:

Ну ниче так видос, познавательно. Меня Абайка пару раз чаем пугал, надо тожее его звонки проверить, в Алматинскую лабораторию америкосовскую и в акимат :lol: :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10016
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 09:07
#14409
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тьфу, выпускника йеля,засланца еще роликов тут не хватало.
продался америкосам за еду,
теперь и будет пыхтеть из Германиию всю оставшуюся жизнь.
провокатор.
пять раз отравленный.
своей же бандой.

[Исправлено: alex_60, 15.12.2020 - 09:13]
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1093
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 10:12
#14410
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Цитата:
alex_60: пять раз отравленный. своей же бандой.


А Новичок-то где они взяли? В аптеке? Посмотрите видео, там интересно хотя бы с точки зрения утечки личных данных, которыми сама же полиция торгует направо и налево.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10016
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.12.20 - 10:31
#14411
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Цитата:
Тот самый:
А Новичок-то где они взяли?


новичок в томске-омске врачи не обнаружили.
его обнаружили немцы(????????????),
и что они обнаружили знают только они.
и не больница шарите,те как раз ничего не обнаружили,
а лаборатория бундесвера.
а летела с ним в Германию англичанка Певчих,
которая потом скрылась
которая агент ми-6
читаем
// Навального отравила Мария Певчих, сопровождавшая его в сибирской поездке, но по каким-то причинам не полетевшая с ним на самолёте в Москву.
Как оказалось, ее отец Константин Певчих возглавляет биолабораторию
и имеет доступ к химическим веществам.
во время командировки в Сибирь Певчих постоянно
находилась рядом с Навальным и даже ночевала
с ним в одном гостиничном номере.
Самое подозрительное то, что Певчих не села на борт самолёта,
на котором оппозиционеру стало плохо, а осталась в Томске.
После госпитализации Навального в омскую больницу девушка
уехала из Томска с неким мужчиной в Новосибирск,
а уже оттуда прилетела в Омск.
Россию Певчих покинула на том же самолёте,
на котором Навального транспортировали в Германию.
Примечательно, что на борт воздушного судна
не пустили даже жену Навального,
а Певчих свободно улетела на нём в Берлин.
Позже обе женщины были замечены в немецкой столице вместе.//

[Исправлено: alex_60, 15.12.2020 - 10:34]
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