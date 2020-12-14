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Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
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Я робот(Пользователи)
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- 40528
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 14:42
Российский политик Вячеслав Никонов в эфире «Первого канала» он заявил о том, что Казахстана не существовало, и территория Казахстана – это большой подарок по стороны России. Из этой ситуации можно сделать несколько выводов.
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Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 22:26
Цитата-/Токаев ответил уже немного с намеками на сложившуюся ситуацию, чувствуется раздражение/
Токаеву сейчас вообще надо быть жёстким,про него и так думают как о пророссийском лидере и нацпаты наши недолюбливают
Поэтому либо Токаев быстро и грамотно отреагирует,либо на 16е начнутся митинги о переименовании Павлодара,Петропавловска и Рудного и с просьбой увеличить долю переселенцев с Южного Казахстана...робкие поползновения уже начались
Токаеву сейчас вообще надо быть жёстким,про него и так думают как о пророссийском лидере и нацпаты наши недолюбливают
Поэтому либо Токаев быстро и грамотно отреагирует,либо на 16е начнутся митинги о переименовании Павлодара,Петропавловска и Рудного и с просьбой увеличить долю переселенцев с Южного Казахстана...робкие поползновения уже начались
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 22:32
Почему-то вспомнилось интервью Гардона (украинского) Дудю,где первый утверждает что половина верхушки Украины и лидеров националистов были на подсосе у ФСБ и ФСБ через их действия по-сути развило антирусские настроения в стране специально
Может ли быть такое что перед выборами одна из наших Клановых верхушек, подкупила российских депутатов "мы знаем они не подкупны" чтобы те высказались в таком формате
К примеру может это сделано для того чтобы сейчас Лидер какой-нибудь партии,популистскими лозунгами начал делать на этой ситуации себе пиар?
Будем посмотреть
Может ли быть такое что перед выборами одна из наших Клановых верхушек, подкупила российских депутатов "мы знаем они не подкупны" чтобы те высказались в таком формате
К примеру может это сделано для того чтобы сейчас Лидер какой-нибудь партии,популистскими лозунгами начал делать на этой ситуации себе пиар?
Будем посмотреть
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 22:45
Цитата:
Очень даже возможно. Иначе француз голосов накидает в урну за партию "лоЖкА"
abaika95:
К примеру может это сделано для того чтобы сейчас Лидер какой-нибудь партии,популистскими лозунгами начал делать на этой ситуации себе пиар?
К примеру может это сделано для того чтобы сейчас Лидер какой-нибудь партии,популистскими лозунгами начал делать на этой ситуации себе пиар?
Очень даже возможно. Иначе француз голосов накидает в урну за партию "лоЖкА"
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 22:46
Цитата:
А че робкие - в арендованной квартире шибко не пошумишь?
abaika95:
робкие поползновения уже начались
робкие поползновения уже начались
А че робкие - в арендованной квартире шибко не пошумишь?
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 23:05
Цитата-/Очень даже возможно. Иначе француз голосов накидает в урну/
Есть все большие и большие подозрения что француз делает всё по заветам Зубатова) точнее его делают)
Цитата-/А че робкие - в арендованной квартире шибко не пошумишь?/
Нет в сети но пока на мелких площадках
Есть все большие и большие подозрения что француз делает всё по заветам Зубатова) точнее его делают)
Цитата-/А че робкие - в арендованной квартире шибко не пошумишь?/
Нет в сети но пока на мелких площадках
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 23:10
Цитата:
Ну вы же должны понимать, что это все плохо закончится. Я не отговариваю, просто подтвердите адекватность, как в кабинете у нотариуса - и вперед!
abaika95:
Нет в сети но пока на мелких площадках
Нет в сети но пока на мелких площадках
Ну вы же должны понимать, что это все плохо закончится. Я не отговариваю, просто подтвердите адекватность, как в кабинете у нотариуса - и вперед!
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 23:18
Цитата:
Ну вы там не лазьте на тех площадках непонятных, тут лучше отсидитесь))
abaika95:
Нет в сети но пока на мелких площадках
Нет в сети но пока на мелких площадках
Ну вы там не лазьте на тех площадках непонятных, тут лучше отсидитесь))
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 23:19
Цитата:
А что, они у нас ЕСТЬ?
Для действий в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке?
Почему уж сразу не во Вселенной? С нашими то амбициями...
abaika95:
Цитата-/КонеШно! Что, нам деньги и людские ресурсы девать некуда?
/ А что есть куда?
Цитата-/КонеШно! Что, нам деньги и людские ресурсы девать некуда?
/ А что есть куда?
А что, они у нас ЕСТЬ?
Для действий в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке?
Почему уж сразу не во Вселенной? С нашими то амбициями...
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 23:31
Цитата-/Ну вы же должны понимать, что это все плохо закончится/
Думаю закончится обыкновенно,переименуют северные города и тишина.....
Цитата-/Ну вы там не лазьте на тех площадках непонятных, тут лучше отсидитесь)/
Тут ничего нового)
Цитата-/С нашими то амбициями.../
Так этот автор который мне не нравится и утверждает чТо у нас нет амбиций в Африке и южной Америке а в России есть,хотя внутренних проблем выше крыши
Почему финны могут позволить себе не влазить в дела сирийские но при этом живут в разы лучше чем Россияне ?)
Думаю закончится обыкновенно,переименуют северные города и тишина.....
Цитата-/Ну вы там не лазьте на тех площадках непонятных, тут лучше отсидитесь)/
Тут ничего нового)
Цитата-/С нашими то амбициями.../
Так этот автор который мне не нравится и утверждает чТо у нас нет амбиций в Африке и южной Америке а в России есть,хотя внутренних проблем выше крыши
Почему финны могут позволить себе не влазить в дела сирийские но при этом живут в разы лучше чем Россияне ?)
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 23:34
Цитата:
Ага, щас...
Цитата:
Там тоже ))
abaika95:
Думаю закончится обыкновенно,переименуют северные города и тишина.....
Думаю закончится обыкновенно,переименуют северные города и тишина.....
Ага, щас...
Цитата:
abaika95:
Тут ничего нового)
Тут ничего нового)
Там тоже ))
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 23:49
Цитата-/Ага, щас/
Зачем щас? Чуть позже)
Зачем щас? Чуть позже)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Имени Батыра, ранее Кукуево
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 728
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 15.12.20 - 00:04
Пусть меня сотрут, но я скажу!
Это не уровень НГ.
Или сказывается отсутвие ОК?
Если это не сарказм или не ирония, со стороны НГ, то мнение этого блохера, это даже не плитус.
Плинтус где-то высоко над головой.
Где-то очень высоко.
Это гораздо ниже, это дно.
И даже ниже.
Рс с глубоким поклоном, я разочарован....
Это не уровень НГ.
Или сказывается отсутвие ОК?
Если это не сарказм или не ирония, со стороны НГ, то мнение этого блохера, это даже не плитус.
Плинтус где-то высоко над головой.
Где-то очень высоко.
Это гораздо ниже, это дно.
И даже ниже.
Рс с глубоким поклоном, я разочарован....
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 15.12.20 - 00:08
Цитата:
Насмешил пацан! Разжёвывает мне то, до чего сам не допетрил
abaika95:
Так этот автор который мне не нравится и утверждает чТо у нас нет амбиций в Африке и южной Америке а в России есть,хотя внутренних проблем выше крыши
Так этот автор который мне не нравится и утверждает чТо у нас нет амбиций в Африке и южной Америке а в России есть,хотя внутренних проблем выше крыши
Насмешил пацан! Разжёвывает мне то, до чего сам не допетрил
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 15.12.20 - 00:16
Цитата:
Ну лет 20-30 - я еще поверю, но не чуть позже
abaika95:
Зачем щас? Чуть позже)
Зачем щас? Чуть позже)
Ну лет 20-30 - я еще поверю, но не чуть позже
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