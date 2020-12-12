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27 сентября 1921 г. Омский губисполком постановил приступить к передаче Киргизской АССР не вызывавшей споров части Омского уезда, а в отношении Исилькуля и Черлака принял решение повторно ходатайствовать перед президиумом ВЦИК об оставлении этих территорий в составе Омской губернии (ИсА. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 40. Л. 6). Смешанная комиссия по сдаче и приему южной части Омского уезда из ведения Сибревкома в ведение Киргизии 30 сентября подтвердила переход 8 русских волостей. Также в Киргизскую автономию передавались Казильгак-ская и Кайтасская киргизские волости целиком, и частично Николаевская, Текинская, Алаботинская, Курганская и Покровская киргизские волости. Фактическим днем передачи постановили считать 1 октября 1921 г. (ИсА. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 40. Л. 12).



Ввиду того, что Омский губисполком отказался передать станции Исилькуль и Черлак, смешанная комиссия решила провести временную границу до окончательного определения принадлежности спорных территорий (ИсА. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 40. Л. 12). 7 октября 1921 г. президиум Омского губисполкома утвердил переход южной части Омского уезда, и постановил в очередной раз ходатайствовать перед ВЦИК об оставлении за Омской губернией указанных станций (ИсА. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 40. Л. 13). 28 октября 1921 г. из южной части Омского уезда, отошедшей в состав Киргизской автономии, был образован Ореховский район (СКГА. Ф. 55. Оп. 7. Д. 26. Л. 67).



17 ноября 1921 г. состоялось заседание административной комиссии при Сибревкоме по вопросу границ между Омской губернией и Киргизской республикой. Заслушав доклады представителей Омского губисполкома, Киргизского ЦИК, а также Сибплана о границе в районе станции Исилькуль, комиссия признала выделение этой станции, как центра «крепкого экономического района», состоящего из Лосевской, Село-Озерской, Николаевской, Городищенской, Украинской, Светиловской, Полтавской, Вольновской, Барвенковской волостей, тяготеющих к Омску, недопустимым, т. к. в результате произойдет нарушение целостности экономического района (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 379. Л. 10). Также было постановлено выйти через Сибревком в административную комиссию ВЦИК с ходатайством о пересмотре постановления ВЦИК и проведении границы между Омской губернией с Киргизской республикой западнее станции Исилькуль по линии старой границы Петропавловского уезда. 7 декабря Сибревком, заслушав доклад представителя Сибплана т. Шиша, внес во ВЦИК ходатайство пересмотреть вопрос о спорных территориях Омского уезда (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 454. Л. 62).



12 января 1922 г. президиум ВЦИК вынес решение оставить станцию Исилькуль в пределах Омской губернии, а черлакскую территорию - в Киргизии (ИсА. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 40. Л. 20). Однако вопрос о принадлежности станции Исиль-куль и в этот раз не был окончательно разрешен. По ходатайству киргизских представителей перед Оргбюро ЦК РКП (б), было принято постановление оставить станцию Исилькуль в пределах Киргизской республики (ИсА. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 40. Л. 28 об.). Тогда 26 января 1922 г. президиум ВЦИК пересмотрел свое решение и в отмену постановления от 12 января оставил Исилькуль в ведении Киргизии (ИсА. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 40. Л. 28).



Таким образом, спор о принадлежности Исилькуля и Черлака, казалось бы, завершился. На основании постановлений ВЦИК от 12 и 26 января 1922 г. спорные территории передавались Киргизской стороне.



16 февраля 1922 г. комиссия по районированию Омской губернии утвердила проведение окончательных границ с Киргизской АССР в пределах Омского уезда с учетом постановлений ВЦИК (ИсА. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 40. Л. 23). Из оставшихся в пределах Омской губернии частей киргизских волостей Комиссия постановила организовать Покровско-Киргизскую и Эбейтин-скую волости, Омская киргизская волость была оставлена в прежнем составе (ИсА. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 346. Л. 20). 21 марта Омский губисполком утвердил постановление комиссии относительно окончательного установления границ (ИсА. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 40. Л. 27).





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