Отправлено: - 22:45

abaika95:

К примеру может это сделано для того чтобы сейчас Лидер какой-нибудь партии,популистскими лозунгами начал делать на этой ситуации себе пиар?

Цитата:Очень даже возможно. Иначе француз голосов накидает в урну за партию "лоЖкА"