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Формирование северо-восточной границы Киргизской республики проходило по территории четырех губерний: Омской и Алтайской со стороны Сибири, Акмолинской и Семипалатинской, соответственно, с киргизской стороны. При разграничении автономии с прилегающими районами Омской губернии определенная роль отводилась волеизъявлению народов, проживавших на территории юга Западной Сибири и казахской степи. Проводились заседания местных органов власти, организовывались собрания жителей поселений, на которых обсуждались вопросы изменения границ. При размежевании население привлекалось в качестве экспертов, знающих местность. Однако все же учет волеизъявления граждан был поверхностным. Зачастую, вопреки мнению населения, принимались решения, основанные на экономической целесообразности и принципах большевистской национальной политики (Корженевский 2018: 332).



14 октября 1920 г. при Сибревкоме было создано представительство Киргизской автономии, которое обладало широкими полномочиями в вопросах административного и хозяйственного



управления киргизских территорий Омской губернии и Семипалатинской области. Оно участвовало в рассмотрении спорных вопросов между Сибирью и Киргизией, вело подготовку к фактической передаче территорий из ведения Сиб-ревкома в состав Киргизской АССР (Аманжолова 2004: 138).



24 марта 1921 г. в Омск приехала чрезвычайная полномочная комиссия Киргизского ЦИК по приему и организации управления Семипалатинской и Акмолинской губерний. В ее состав вошли председатель Киргизского ЦИК Мендешев, члены Заромский, Досов, Алибеков и Сейфуллин, а также представители отдельных наркоматов. По прибытии в Омск комиссия была пополнена пятью полномочными представителями от Сибрев-кома и Омского губисполкома (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 542. Л. 23). В конечном счете была создана полномочная смешанная комиссия из десяти членов. Уже на первом заседании - 26 марта 1921 г. она выделила из своего состава для общего руководства и «обеспечения постоянства работы» Бюро из четырех членов: двух от Сибревкома (от отдела управления и Омского губисполкома) и двух от Киргизского ЦИК (Мендешев и Заром-ский) (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 542. Л. 23). Немаловажным является и тот факт, что комиссия на время своей деятельности включила представителя Кирреспублики Сергеева с правом совещательного голоса в Омский губисполком для координации всех действий с руководством Омской губернии (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 377. Л. 78).



Всего было проведено 6 заседаний Пленума комиссии и 16 заседаний Бюро, на которых были рассмотрены и в целом утверждены вопросы, касающиеся организации перехода Акмолинской и Семипалатинской губерний под управление Киргизской республики (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 542. Л. 23). Комиссия просуществовала до июня 1921 г., завершив и юридически оформив переход территорий в состав Киргизской АССР.



По итогу долгого и трудоемкого процесса разграничения Сибревком постановил считать с 10 мая 1921 г. Семипалатинскую и вновь образованную Акмолинскую губернии окончательно перешедшими в ведение Киргизской республики (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 582. Л. 9). При этом точные границы смешанной комиссией так и не были окончательно установлены, вследствие чего данный вопрос был передан на рассмотрение ВЦИК (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 542. Л. 23 об.).



Учитывая, что в Петропавловском уезде русских проживало больше 2/3, а в Кокчетавском и Омском - более 3/4, то, по мнению представителей Сибревкома, эти административные единицы должны были целиком отойти к Сибири, а Акмолинский и Атбасарский уезды, а также вся Семи-





Желающим знать, как формировалась территория Казахстана, небольшой экскурс.Текста много, по оно того стоит...Цитата: