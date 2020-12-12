Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40528
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
Читать новость
Читать новость
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 14.12.20 - 10:27
Цитата:
А может казакские, от слова казак?
abaika95:
Просто официально высказать позицию что территория Оренбурга и Омска казахские земли и это подарок от РК для России и всё
Просто официально высказать позицию что территория Оренбурга и Омска казахские земли и это подарок от РК для России и всё
А может казакские, от слова казак?
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 14.12.20 - 10:28
Цитата-/основан в 1879 году, с 1984 г.-Новониколаевск - центр Николаевского уезда Тургайской обл.,/
А потом царю Николашке не понравилось что название города больно не русское и назвал в честь своего дяди Кустанаем
Так и вышло Русский город Кустанай в типичной русской области Тургайской
Цитата-/Кул- Мухаммед пишет,что были какие протоказахи.а что были казахи -не пишет/
Ну он же не историк,все же знают что были только русские на земле а от них уже все остальные народы произошли
Даже украинцы!
Цитата-/не пришел срок/
Ничего,народ ещё узнает страшную правду
Чингисхан то русским был! Иначе как объяснить что он рыжий и голубоглазый? Шах и мат рентв!
А потом царю Николашке не понравилось что название города больно не русское и назвал в честь своего дяди Кустанаем
Так и вышло Русский город Кустанай в типичной русской области Тургайской
Цитата-/Кул- Мухаммед пишет,что были какие протоказахи.а что были казахи -не пишет/
Ну он же не историк,все же знают что были только русские на земле а от них уже все остальные народы произошли
Даже украинцы!
Цитата-/не пришел срок/
Ничего,народ ещё узнает страшную правду
Чингисхан то русским был! Иначе как объяснить что он рыжий и голубоглазый? Шах и мат рентв!
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 14.12.20 - 10:30
Цитата-/А может казакские, от слова казак?/
Ну раз казаки это и есть казахи, то наша земля от Запорожья до Даурии!
Подарили москалям а те и радуются
Непорядок
Ну раз казаки это и есть казахи, то наша земля от Запорожья до Даурии!
Подарили москалям а те и радуются
Непорядок
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 14.12.20 - 10:32
Цитата:
Я знал, что где-то глубоко внутри вы - добрые ))
abaika95:
Подарили москалям а те и радуются
Подарили москалям а те и радуются
Я знал, что где-то глубоко внутри вы - добрые ))
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 14.12.20 - 10:36
Цитата:
Назарбаев вроде как даже почетный верховный атаман казачества Казахстана
abaika95:
Ну раз казаки это и есть казахи
Ну раз казаки это и есть казахи
Назарбаев вроде как даже почетный верховный атаман казачества Казахстана
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 14.12.20 - 10:52
Цитата-/Я знал, что где-то глубоко внутри вы - добрые ))/
Ты должен уразуметь, что казак — он как был казак, так казаком и останется. Вонючая Русь у нас не должна править.
(Цитата из романа Тихий Дон)
Цитата-/Назарбаев вроде как даже почетный верховный атаман казачества Казахстана/
Справедливо
Ты должен уразуметь, что казак — он как был казак, так казаком и останется. Вонючая Русь у нас не должна править.
(Цитата из романа Тихий Дон)
Цитата-/Назарбаев вроде как даже почетный верховный атаман казачества Казахстана/
Справедливо
Н
(Пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 4
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 14.12.20 - 13:44
да ерунда это все, кто-то что-то сказал,
в каждой стране есть такие и их несколько,
внешнюю политику формирует президент, министр ИД, и наверное премьер,
а всех остальных можно приравнять к бабулькам которые возле подъезда,
в каждой стране есть такие и их несколько,
внешнюю политику формирует президент, министр ИД, и наверное премьер,
а всех остальных можно приравнять к бабулькам которые возле подъезда,
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10014
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 14.12.20 - 19:11
Депутат Госдумы Федоров комментирует вопрос. Нур кз пишет
//"Вроде друзья, вроде ссориться с ними нехорошо. Но, если оказывается, что вы не друзья, и наши подарки не цените, так вы нам руки развязываете, ребята. То есть последний аргумент морального плана "упал" после заявления казахстанского МИДа. А это означает, что Россия должна потребовать - раз вы не признаете это подарком, значит, тогда отдайте, потому что вы взяли незаконно", - заявил Федоров.
Свои слова он объясняет тем, что в 1990 году СССР принял закон, за который голосовали в том числе и в Казахстане, согласно которому при выходе из состава Союза республика "отдает Советскому Союзу территорию, полученную после вхождения в Советский Союз.
В данном случае Казахстан арендовал у Советского Союза территорию в конкретном количестве, случайным образом 100% своей территории, но это уже детали процесса. Хотите уходить, товарищ Назарбаев, Токаев, МИД - хорошо, берите чемоданчики, отдавайте территорию, город Верный, Алматы, все остальное - и уходите. Они скажут: у нас не остается территории, куда уйти. А мы-то здесь причем?.
Вы тут, нищеброды, арендовали у нас квартиру, потом вы решили с нами поссориться - проваливайте из нашей квартиры, из города Верного. Логично?" - так считает Федоров.////
//"Вроде друзья, вроде ссориться с ними нехорошо. Но, если оказывается, что вы не друзья, и наши подарки не цените, так вы нам руки развязываете, ребята. То есть последний аргумент морального плана "упал" после заявления казахстанского МИДа. А это означает, что Россия должна потребовать - раз вы не признаете это подарком, значит, тогда отдайте, потому что вы взяли незаконно", - заявил Федоров.
Свои слова он объясняет тем, что в 1990 году СССР принял закон, за который голосовали в том числе и в Казахстане, согласно которому при выходе из состава Союза республика "отдает Советскому Союзу территорию, полученную после вхождения в Советский Союз.
В данном случае Казахстан арендовал у Советского Союза территорию в конкретном количестве, случайным образом 100% своей территории, но это уже детали процесса. Хотите уходить, товарищ Назарбаев, Токаев, МИД - хорошо, берите чемоданчики, отдавайте территорию, город Верный, Алматы, все остальное - и уходите. Они скажут: у нас не остается территории, куда уйти. А мы-то здесь причем?.
Вы тут, нищеброды, арендовали у нас квартиру, потом вы решили с нами поссориться - проваливайте из нашей квартиры, из города Верного. Логично?" - так считает Федоров.////
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 14.12.20 - 19:25
Цитата-/Вы тут, нищеброды, арендовали у нас квартиру, потом вы решили с нами поссориться - проваливайте из нашей квартиры, из города Верного. Логично?" - так считает Федоров/
Ааай очередной инфопук, бредовей выводов чем от этого депутаны не слышал....
"Подарили" страну и сами же раньше чем Казахстан из СССР вышли,так что всем его выводам грошь цена
В ООН вошли все с существующими границами,Россия их признала если чето не нравится то пусть поплачет и всё пройдет)
Жизнь висит на нитке,а думает о прибытке (цитата из к/ф Брат,реж А.Балабанов)
Ааай очередной инфопук, бредовей выводов чем от этого депутаны не слышал....
"Подарили" страну и сами же раньше чем Казахстан из СССР вышли,так что всем его выводам грошь цена
В ООН вошли все с существующими границами,Россия их признала если чето не нравится то пусть поплачет и всё пройдет)
Жизнь висит на нитке,а думает о прибытке (цитата из к/ф Брат,реж А.Балабанов)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Имени Батыра, ранее Кукуево
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 726
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 14.12.20 - 22:44
Желающим знать, как формировалась территория Казахстана, небольшой экскурс.
Текста много, по оно того стоит...
Цитата:
Текста много, по оно того стоит...
Цитата:
Формирование северо-восточной границы Киргизской республики проходило по территории четырех губерний: Омской и Алтайской со стороны Сибири, Акмолинской и Семипалатинской, соответственно, с киргизской стороны. При разграничении автономии с прилегающими районами Омской губернии определенная роль отводилась волеизъявлению народов, проживавших на территории юга Западной Сибири и казахской степи. Проводились заседания местных органов власти, организовывались собрания жителей поселений, на которых обсуждались вопросы изменения границ. При размежевании население привлекалось в качестве экспертов, знающих местность. Однако все же учет волеизъявления граждан был поверхностным. Зачастую, вопреки мнению населения, принимались решения, основанные на экономической целесообразности и принципах большевистской национальной политики (Корженевский 2018: 332).
14 октября 1920 г. при Сибревкоме было создано представительство Киргизской автономии, которое обладало широкими полномочиями в вопросах административного и хозяйственного
управления киргизских территорий Омской губернии и Семипалатинской области. Оно участвовало в рассмотрении спорных вопросов между Сибирью и Киргизией, вело подготовку к фактической передаче территорий из ведения Сиб-ревкома в состав Киргизской АССР (Аманжолова 2004: 138).
24 марта 1921 г. в Омск приехала чрезвычайная полномочная комиссия Киргизского ЦИК по приему и организации управления Семипалатинской и Акмолинской губерний. В ее состав вошли председатель Киргизского ЦИК Мендешев, члены Заромский, Досов, Алибеков и Сейфуллин, а также представители отдельных наркоматов. По прибытии в Омск комиссия была пополнена пятью полномочными представителями от Сибрев-кома и Омского губисполкома (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 542. Л. 23). В конечном счете была создана полномочная смешанная комиссия из десяти членов. Уже на первом заседании - 26 марта 1921 г. она выделила из своего состава для общего руководства и «обеспечения постоянства работы» Бюро из четырех членов: двух от Сибревкома (от отдела управления и Омского губисполкома) и двух от Киргизского ЦИК (Мендешев и Заром-ский) (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 542. Л. 23). Немаловажным является и тот факт, что комиссия на время своей деятельности включила представителя Кирреспублики Сергеева с правом совещательного голоса в Омский губисполком для координации всех действий с руководством Омской губернии (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 377. Л. 78).
Всего было проведено 6 заседаний Пленума комиссии и 16 заседаний Бюро, на которых были рассмотрены и в целом утверждены вопросы, касающиеся организации перехода Акмолинской и Семипалатинской губерний под управление Киргизской республики (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 542. Л. 23). Комиссия просуществовала до июня 1921 г., завершив и юридически оформив переход территорий в состав Киргизской АССР.
По итогу долгого и трудоемкого процесса разграничения Сибревком постановил считать с 10 мая 1921 г. Семипалатинскую и вновь образованную Акмолинскую губернии окончательно перешедшими в ведение Киргизской республики (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 582. Л. 9). При этом точные границы смешанной комиссией так и не были окончательно установлены, вследствие чего данный вопрос был передан на рассмотрение ВЦИК (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 542. Л. 23 об.).
Учитывая, что в Петропавловском уезде русских проживало больше 2/3, а в Кокчетавском и Омском - более 3/4, то, по мнению представителей Сибревкома, эти административные единицы должны были целиком отойти к Сибири, а Акмолинский и Атбасарский уезды, а также вся Семи-
14 октября 1920 г. при Сибревкоме было создано представительство Киргизской автономии, которое обладало широкими полномочиями в вопросах административного и хозяйственного
управления киргизских территорий Омской губернии и Семипалатинской области. Оно участвовало в рассмотрении спорных вопросов между Сибирью и Киргизией, вело подготовку к фактической передаче территорий из ведения Сиб-ревкома в состав Киргизской АССР (Аманжолова 2004: 138).
24 марта 1921 г. в Омск приехала чрезвычайная полномочная комиссия Киргизского ЦИК по приему и организации управления Семипалатинской и Акмолинской губерний. В ее состав вошли председатель Киргизского ЦИК Мендешев, члены Заромский, Досов, Алибеков и Сейфуллин, а также представители отдельных наркоматов. По прибытии в Омск комиссия была пополнена пятью полномочными представителями от Сибрев-кома и Омского губисполкома (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 542. Л. 23). В конечном счете была создана полномочная смешанная комиссия из десяти членов. Уже на первом заседании - 26 марта 1921 г. она выделила из своего состава для общего руководства и «обеспечения постоянства работы» Бюро из четырех членов: двух от Сибревкома (от отдела управления и Омского губисполкома) и двух от Киргизского ЦИК (Мендешев и Заром-ский) (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 542. Л. 23). Немаловажным является и тот факт, что комиссия на время своей деятельности включила представителя Кирреспублики Сергеева с правом совещательного голоса в Омский губисполком для координации всех действий с руководством Омской губернии (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 377. Л. 78).
Всего было проведено 6 заседаний Пленума комиссии и 16 заседаний Бюро, на которых были рассмотрены и в целом утверждены вопросы, касающиеся организации перехода Акмолинской и Семипалатинской губерний под управление Киргизской республики (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 542. Л. 23). Комиссия просуществовала до июня 1921 г., завершив и юридически оформив переход территорий в состав Киргизской АССР.
По итогу долгого и трудоемкого процесса разграничения Сибревком постановил считать с 10 мая 1921 г. Семипалатинскую и вновь образованную Акмолинскую губернии окончательно перешедшими в ведение Киргизской республики (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 582. Л. 9). При этом точные границы смешанной комиссией так и не были окончательно установлены, вследствие чего данный вопрос был передан на рассмотрение ВЦИК (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 542. Л. 23 об.).
Учитывая, что в Петропавловском уезде русских проживало больше 2/3, а в Кокчетавском и Омском - более 3/4, то, по мнению представителей Сибревкома, эти административные единицы должны были целиком отойти к Сибири, а Акмолинский и Атбасарский уезды, а также вся Семи-
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Имени Батыра, ранее Кукуево
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 726
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 14.12.20 - 22:51
Цитата:
Учитывая, что в Петропавловском уезде русских проживало больше 2/3, а в Кокчетавском и Омском - более 3/4, то, по мнению представителей Сибревкома, эти административные единицы должны были целиком отойти к Сибири, а Акмолинский и Атбасарский уезды, а также вся Семи-
палатинская область - к Киргизскому краю (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 377. Л. 51-52). Однако, несмотря на притязания на Петропавловский и Кокчетавский уезды, в итоге Сибревком дал согласие на переход этих территорий в состав Киргизской АССР. Немаловажным оказалось и мнение Центральных властей, которые декретом «Об образования Киргизии» указали, какие именно уезды должны войти в состав автономии (Корже-невский 2017: 20). При этом точное разграничение Омского уезда, согласно декрету, должно было производиться по согласованию двух сторон. Данное уточнение стало поводом для долгого и упорного столкновения Сибревкома и Киргизского ЦИК, каждый из которых хотел оставить весь уезд в своем подчинении.
Двухсторонняя комиссия по проведению границ между Киргизской республикой и Сиб-ревкомом по Омскому уезду была образована на основании постановления Сибревкома от 27 ноября 1920 г. и начала свою работу в январе 1921 г. (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 377. Л. 72). Вплоть до мая 1921 г. она действовала параллельно со смешанной комиссией по включению Акмолинской и Семипалатинской губерний в состав Киргизской республики. У сибирской стороны с самого начала было готовое предложение о разделении уезда на две части. Граница между ними должна была пройти по линии урочищ Ала-Бота, Теке и Улкен-Карой (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 377. Л. 72-73 об.). Свой вариант проекта Сибревком представил на первом заседании специальной комиссии от 4 января 1921 г. Впоследствии он стал основой для постановления ВЦИК о разграничении Омского уезда. В Сибревкоме считали абсурдом отдать в Киргизскую АССР Омск и примыкающий к нему «абсолютно русский» сельский уезд и выражали готовность уступить лишь южную часть уезда с преобладанием киргизского населения (Садыков, Малышева 2010: 199).
К заседанию 8 февраля 1921 г. киргизская сторона подготовила свои доводы о необходимости передачи Киргизии всей территории Омского уезда, которые заключались в важности всего уезда для автономии как в политическом, так и в экономическом отношении, указывалось на традиционную связь северных и южных земель уезда, целесообразность сохранения единой административно-территориальной единицы (Садыков, Малышева 2010: 200-202).
Сибревком, не согласившись с мнением киргизских представителей, своим постановлением от 9 марта 1921 г. вынес решение о присоединении к Омской губернии северной части уезда. При этом вопрос о принадлежности южной части Сибревком оставил открытым, считая, что Киргизский ЦИК будет не в состоянии эффективно
управлять южной территорией (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 377. Л. 13). Представители Киргизии при Сибревкоме незамедлительно отреагировали на это постановление, настаивая на его отмене. При этом они в своем протесте указывали на катастрофические последствия разделения уезда, заключающиеся в том, что если к Киргизской АССР перейдет лишь только лишенная лесов и пресных источников южная часть Омского уезда, это обречет население на вымирание (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 377. Л. 17-17 об.).
Исходя из категорического непринятия киргизской стороной разделения Омского уезда, а также из-за нецелесообразности деления уезда в принципе, Сибревком выдвинул новый проект, по которому весь уезд должен был войти в состав Омской губернии. Но представителей Киргизской АССР данное предложение также не устроило. Не придя к соглашению, приняли решение передать этот вопрос на рассмотрение ВЦИК (ИсА. Ф. Р-27. Оп. 1. Д. 5. Л. 48).
Административная Комиссия ВЦИК отвергла оба проекта, предложив разделить Омский уезд по соглашению заинтересованных сторон, взяв за основу первый вариант Сибревкома (ИсА. Ф. Р-27. Оп. 1. Д. 5. Л. 65).
палатинская область - к Киргизскому краю (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 377. Л. 51-52). Однако, несмотря на притязания на Петропавловский и Кокчетавский уезды, в итоге Сибревком дал согласие на переход этих территорий в состав Киргизской АССР. Немаловажным оказалось и мнение Центральных властей, которые декретом «Об образования Киргизии» указали, какие именно уезды должны войти в состав автономии (Корже-невский 2017: 20). При этом точное разграничение Омского уезда, согласно декрету, должно было производиться по согласованию двух сторон. Данное уточнение стало поводом для долгого и упорного столкновения Сибревкома и Киргизского ЦИК, каждый из которых хотел оставить весь уезд в своем подчинении.
Двухсторонняя комиссия по проведению границ между Киргизской республикой и Сиб-ревкомом по Омскому уезду была образована на основании постановления Сибревкома от 27 ноября 1920 г. и начала свою работу в январе 1921 г. (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 377. Л. 72). Вплоть до мая 1921 г. она действовала параллельно со смешанной комиссией по включению Акмолинской и Семипалатинской губерний в состав Киргизской республики. У сибирской стороны с самого начала было готовое предложение о разделении уезда на две части. Граница между ними должна была пройти по линии урочищ Ала-Бота, Теке и Улкен-Карой (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 377. Л. 72-73 об.). Свой вариант проекта Сибревком представил на первом заседании специальной комиссии от 4 января 1921 г. Впоследствии он стал основой для постановления ВЦИК о разграничении Омского уезда. В Сибревкоме считали абсурдом отдать в Киргизскую АССР Омск и примыкающий к нему «абсолютно русский» сельский уезд и выражали готовность уступить лишь южную часть уезда с преобладанием киргизского населения (Садыков, Малышева 2010: 199).
К заседанию 8 февраля 1921 г. киргизская сторона подготовила свои доводы о необходимости передачи Киргизии всей территории Омского уезда, которые заключались в важности всего уезда для автономии как в политическом, так и в экономическом отношении, указывалось на традиционную связь северных и южных земель уезда, целесообразность сохранения единой административно-территориальной единицы (Садыков, Малышева 2010: 200-202).
Сибревком, не согласившись с мнением киргизских представителей, своим постановлением от 9 марта 1921 г. вынес решение о присоединении к Омской губернии северной части уезда. При этом вопрос о принадлежности южной части Сибревком оставил открытым, считая, что Киргизский ЦИК будет не в состоянии эффективно
управлять южной территорией (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 377. Л. 13). Представители Киргизии при Сибревкоме незамедлительно отреагировали на это постановление, настаивая на его отмене. При этом они в своем протесте указывали на катастрофические последствия разделения уезда, заключающиеся в том, что если к Киргизской АССР перейдет лишь только лишенная лесов и пресных источников южная часть Омского уезда, это обречет население на вымирание (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 377. Л. 17-17 об.).
Исходя из категорического непринятия киргизской стороной разделения Омского уезда, а также из-за нецелесообразности деления уезда в принципе, Сибревком выдвинул новый проект, по которому весь уезд должен был войти в состав Омской губернии. Но представителей Киргизской АССР данное предложение также не устроило. Не придя к соглашению, приняли решение передать этот вопрос на рассмотрение ВЦИК (ИсА. Ф. Р-27. Оп. 1. Д. 5. Л. 48).
Административная Комиссия ВЦИК отвергла оба проекта, предложив разделить Омский уезд по соглашению заинтересованных сторон, взяв за основу первый вариант Сибревкома (ИсА. Ф. Р-27. Оп. 1. Д. 5. Л. 65).
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 14.12.20 - 22:52
Цитата:
Оборвалось на самом интересном месте
Coopidon:
эти административные единицы должны были целиком отойти к Сибири, а Акмолинский и Атбасарский уезды, а также вся Семи-
эти административные единицы должны были целиком отойти к Сибири, а Акмолинский и Атбасарский уезды, а также вся Семи-
Оборвалось на самом интересном месте
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 14.12.20 - 22:56
И где тут про казахов?))
Цитата:
Щас еще и киргизы потребуют свои исконные земли
[Исправлено: maxsaf, 14.12.2020 - 22:57]
Цитата:
Coopidon:
по включению Акмолинской и Семипалатинской губерний в состав Киргизской республики
по включению Акмолинской и Семипалатинской губерний в состав Киргизской республики
Щас еще и киргизы потребуют свои исконные земли
[Исправлено: maxsaf, 14.12.2020 - 22:57]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Имени Батыра, ранее Кукуево
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 726
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 14.12.20 - 22:58
Цитата:
3 июня 1921 г. состоялось совещание представителей Сибревкома и Киргизского ЦИК по этому вопросу. Основываясь на указаниях административной комиссии ВЦИК, был принят проект Сибревкома, изложенный на заседании комиссии по определению границ от 4 января 1921 г., но с определенными оговорками:
- станция Исилькуль остается на территории Киргизской республики;
- линия границы проходит восточнее Исиль-куля по границе с Петропавловским уездом, далее севернее озера Кичи-Карой, Улькен-Карой, урочища Кара-Терек, придерживаясь южных границ русских волостей, и выходит на станицу Черла-ковскую на Иртыше, причем 8 русских волостей: Ореховская, Добровольская, Моисеевская, Рус-ско-Полянская, Ново-Санжаровская, Черноусов-ская, Степановская и Котельниковская остаются на территории Киргизии;
- вопросы землепользования киргизского населения, остающегося на территории Сибревкома, решаются при участии представителя Киргизской автономии (ГАНО. Ф. Р-1180. Оп. 1. Д. 11. Л. 38).
Указанный проект делил Омский уезд на две почти равные части, причем в северную половину уезда с редким вкраплением киргизского населения должны были войти 54 русские волости и 6 киргизских волостей, а южная, отходящая к Киргизии, имела более плотное киргизское население и включала в себя 9 русских и 7 киргизских волостей (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 377. Л. 5).
10 июня 1921 г. ВЦИК принял постановление о разделе Омского уезда, при этом 8 русских волостей передавались в Акмолинскую губернию Киргизской автономии (Сулькевич 1926: 225). Однако, несмотря на решение ВЦИК, на местах продолжались жаркие дебаты по поводу спорных участков будущей границы. Омский губисполком, выступавший категорически против решения вышестоящих органов власти о передачи в ведение Киргизии Исилькуля и Черлака, отклонил решение ВЦИК и возбудил к началу осени вопрос о пересмотре границ.
9 сентября 1921 г. председатель Акмолинского губревкома направил во ВЦИК, СТО, Киргизский ЦИК и Сибревком протест против задержки передачи в ведение Киргизской республики Исилькуля и Черлака, настоятельно требуя повлиять на Омский губисполком, чтобы тот скорее начал процедуру передачи спорных территорий (СКГА. Ф. 43. Оп. 1. Д. 7. Л. 39). Одновременно из Петропавловска в Омск была отправлена телеграмма, в которой выражался категорический протест против самочинства Омского губис-полкома (СКГА. Ф. 43. Оп. 1. Д. 7. Л. 41).
14 сентября 1921 г. совещание при отделе управления Сибревкома по вопросу об установлении границ по линии Омского уезда предложило Омскому губисполкому немедленно произвести передачу южной части Омского уезда со станцией Исилькуль Киргизской республике. При этом для установления точной земельной границы в районе станции было принято решение образовать комиссию в составе представителей Сиб-ревкома, Омского губисполкома и Киргизской республики (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 451. Л. 12), которая должна была произвести определение границ на месте, закончив свои работы в трехдневный срок.
Комиссия в составе представителя Сибирского округа путей сообщения, представителя Киргизской республики и представителя Омгу-бисполкома 23 сентября 1921 г. выехала в Исиль-куль и установили, что граница бывшего Петропавловского уезда находится западнее станции Исилькуль в 25-26 верстах (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 451. Л. 24-25). При этом в процессе определения фактической границы между членами комиссии выявились разногласия по поводу их полномочий, что выразилось в протесте представителя Киргизской автономии. По итогу работы была принята резолюция, в которой, несмотря на возражения представителя Киргизии, указывалась нецелесообразность проведения границы с отнесением Исилькуля к киргизской территории в силу естественно-экономического тяготения к Исилькулю большого числа сибирских волостей (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 451. Л. 30).
- станция Исилькуль остается на территории Киргизской республики;
- линия границы проходит восточнее Исиль-куля по границе с Петропавловским уездом, далее севернее озера Кичи-Карой, Улькен-Карой, урочища Кара-Терек, придерживаясь южных границ русских волостей, и выходит на станицу Черла-ковскую на Иртыше, причем 8 русских волостей: Ореховская, Добровольская, Моисеевская, Рус-ско-Полянская, Ново-Санжаровская, Черноусов-ская, Степановская и Котельниковская остаются на территории Киргизии;
- вопросы землепользования киргизского населения, остающегося на территории Сибревкома, решаются при участии представителя Киргизской автономии (ГАНО. Ф. Р-1180. Оп. 1. Д. 11. Л. 38).
Указанный проект делил Омский уезд на две почти равные части, причем в северную половину уезда с редким вкраплением киргизского населения должны были войти 54 русские волости и 6 киргизских волостей, а южная, отходящая к Киргизии, имела более плотное киргизское население и включала в себя 9 русских и 7 киргизских волостей (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 377. Л. 5).
10 июня 1921 г. ВЦИК принял постановление о разделе Омского уезда, при этом 8 русских волостей передавались в Акмолинскую губернию Киргизской автономии (Сулькевич 1926: 225). Однако, несмотря на решение ВЦИК, на местах продолжались жаркие дебаты по поводу спорных участков будущей границы. Омский губисполком, выступавший категорически против решения вышестоящих органов власти о передачи в ведение Киргизии Исилькуля и Черлака, отклонил решение ВЦИК и возбудил к началу осени вопрос о пересмотре границ.
9 сентября 1921 г. председатель Акмолинского губревкома направил во ВЦИК, СТО, Киргизский ЦИК и Сибревком протест против задержки передачи в ведение Киргизской республики Исилькуля и Черлака, настоятельно требуя повлиять на Омский губисполком, чтобы тот скорее начал процедуру передачи спорных территорий (СКГА. Ф. 43. Оп. 1. Д. 7. Л. 39). Одновременно из Петропавловска в Омск была отправлена телеграмма, в которой выражался категорический протест против самочинства Омского губис-полкома (СКГА. Ф. 43. Оп. 1. Д. 7. Л. 41).
14 сентября 1921 г. совещание при отделе управления Сибревкома по вопросу об установлении границ по линии Омского уезда предложило Омскому губисполкому немедленно произвести передачу южной части Омского уезда со станцией Исилькуль Киргизской республике. При этом для установления точной земельной границы в районе станции было принято решение образовать комиссию в составе представителей Сиб-ревкома, Омского губисполкома и Киргизской республики (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 451. Л. 12), которая должна была произвести определение границ на месте, закончив свои работы в трехдневный срок.
Комиссия в составе представителя Сибирского округа путей сообщения, представителя Киргизской республики и представителя Омгу-бисполкома 23 сентября 1921 г. выехала в Исиль-куль и установили, что граница бывшего Петропавловского уезда находится западнее станции Исилькуль в 25-26 верстах (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 451. Л. 24-25). При этом в процессе определения фактической границы между членами комиссии выявились разногласия по поводу их полномочий, что выразилось в протесте представителя Киргизской автономии. По итогу работы была принята резолюция, в которой, несмотря на возражения представителя Киргизии, указывалась нецелесообразность проведения границы с отнесением Исилькуля к киргизской территории в силу естественно-экономического тяготения к Исилькулю большого числа сибирских волостей (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 451. Л. 30).
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 60
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать