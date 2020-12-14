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≡ Кабинет поддержки детей с особенностями развития стоимостью 8 млн тенге открыли в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40528
Кабинет поддержки детей с особенностями развития стоимостью 8 млн тенге открыли в Рудном
Отправлено: 14.12.20 - 20:53
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Он рассчитан на 12 детей, уже набраны 8 учеников, которые раньше обучались на дому. Здесь будут работать с детьми с 6 до 11 лет.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4316
Re: Кабинет поддержки детей с особенностями развития стоимостью...
Отправлено: 14.12.20 - 20:53
#1
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Казахстан уже добился таких высот, что нам нужно открывать
О чем речь, расшифруйте кто-нибудь
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