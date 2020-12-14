Re: "Нас не ждет участь "Иртыша". В клубе КПЛ...

Отправлено: - 20:18

то у "Тобола" достаточно спонсорских средств, чтобы закрыть этот вопрос.///



Список в студию.

Спонсоры которые на футболках, еще кто?

И готовы ли они отдать деньги за

Провалы работы Панина.

Довольно плохая реклама для них.