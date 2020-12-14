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≡ "Нас не ждет участь "Иртыша". В клубе КПЛ отреагировали на заявление экс-игрока о подделке документов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40528
"Нас не ждет участь "Иртыша". В клубе КПЛ отреагировали на заявление экс-игрока о подделке документов
Отправлено: 14.12.20 - 20:18
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Директор костанайского "Тобола" Николай Панин прокомментировал заявление бывшего защитника клуба Фернандера Кассая, обвинившего руководство в фальсификации документов.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10014
Re: "Нас не ждет участь "Иртыша". В клубе КПЛ...
Отправлено: 14.12.20 - 20:18
#1
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то у "Тобола" достаточно спонсорских средств, чтобы закрыть этот вопрос.///

Список в студию.
Спонсоры которые на футболках, еще кто?
И готовы ли они отдать деньги за
Провалы работы Панина.
Довольно плохая реклама для них.
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