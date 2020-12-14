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≡ Снег и усиление ветра ожидают жителей Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40528
Снег и усиление ветра ожидают жителей Костанайской области
Отправлено: 14.12.20 - 20:11
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По прогнозам синоптиков во вторник, 15 декабря, на территории области будет малооблачно, без осадков. В среду, 16 декабря, будет переменная облачность, ночью начнётся небольшой снегопад.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10014
Re: Снег и усиление ветра ожидают жителей Костанайской области
Отправлено: 14.12.20 - 20:11
#1
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Снег, метель.
Низовая.
Ну да, зима же.
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