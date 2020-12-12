Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...

Отправлено: - 19:11

Депутат Госдумы Федоров комментирует вопрос. Нур кз пишет



//"Вроде друзья, вроде ссориться с ними нехорошо. Но, если оказывается, что вы не друзья, и наши подарки не цените, так вы нам руки развязываете, ребята. То есть последний аргумент морального плана "упал" после заявления казахстанского МИДа. А это означает, что Россия должна потребовать - раз вы не признаете это подарком, значит, тогда отдайте, потому что вы взяли незаконно", - заявил Федоров.

Свои слова он объясняет тем, что в 1990 году СССР принял закон, за который голосовали в том числе и в Казахстане, согласно которому при выходе из состава Союза республика "отдает Советскому Союзу территорию, полученную после вхождения в Советский Союз.

В данном случае Казахстан арендовал у Советского Союза территорию в конкретном количестве, случайным образом 100% своей территории, но это уже детали процесса. Хотите уходить, товарищ Назарбаев, Токаев, МИД - хорошо, берите чемоданчики, отдавайте территорию, город Верный, Алматы, все остальное - и уходите. Они скажут: у нас не остается территории, куда уйти. А мы-то здесь причем?.

Вы тут, нищеброды, арендовали у нас квартиру, потом вы решили с нами поссориться - проваливайте из нашей квартиры, из города Верного. Логично?" - так считает Федоров.////