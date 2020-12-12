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"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40528
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
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Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 14.12.20 - 10:27
Цитата:
А может казакские, от слова казак?
abaika95:
Просто официально высказать позицию что территория Оренбурга и Омска казахские земли и это подарок от РК для России и всё
Просто официально высказать позицию что территория Оренбурга и Омска казахские земли и это подарок от РК для России и всё
А может казакские, от слова казак?
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 14.12.20 - 10:28
Цитата-/основан в 1879 году, с 1984 г.-Новониколаевск - центр Николаевского уезда Тургайской обл.,/
А потом царю Николашке не понравилось что название города больно не русское и назвал в честь своего дяди Кустанаем
Так и вышло Русский город Кустанай в типичной русской области Тургайской
Цитата-/Кул- Мухаммед пишет,что были какие протоказахи.а что были казахи -не пишет/
Ну он же не историк,все же знают что были только русские на земле а от них уже все остальные народы произошли
Даже украинцы!
Цитата-/не пришел срок/
Ничего,народ ещё узнает страшную правду
Чингисхан то русским был! Иначе как объяснить что он рыжий и голубоглазый? Шах и мат рентв!
А потом царю Николашке не понравилось что название города больно не русское и назвал в честь своего дяди Кустанаем
Так и вышло Русский город Кустанай в типичной русской области Тургайской
Цитата-/Кул- Мухаммед пишет,что были какие протоказахи.а что были казахи -не пишет/
Ну он же не историк,все же знают что были только русские на земле а от них уже все остальные народы произошли
Даже украинцы!
Цитата-/не пришел срок/
Ничего,народ ещё узнает страшную правду
Чингисхан то русским был! Иначе как объяснить что он рыжий и голубоглазый? Шах и мат рентв!
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 14.12.20 - 10:30
Цитата-/А может казакские, от слова казак?/
Ну раз казаки это и есть казахи, то наша земля от Запорожья до Даурии!
Подарили москалям а те и радуются
Непорядок
Ну раз казаки это и есть казахи, то наша земля от Запорожья до Даурии!
Подарили москалям а те и радуются
Непорядок
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 14.12.20 - 10:32
Цитата:
Я знал, что где-то глубоко внутри вы - добрые ))
abaika95:
Подарили москалям а те и радуются
Подарили москалям а те и радуются
Я знал, что где-то глубоко внутри вы - добрые ))
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 14.12.20 - 10:36
Цитата:
Назарбаев вроде как даже почетный верховный атаман казачества Казахстана
abaika95:
Ну раз казаки это и есть казахи
Ну раз казаки это и есть казахи
Назарбаев вроде как даже почетный верховный атаман казачества Казахстана
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 14.12.20 - 10:52
Цитата-/Я знал, что где-то глубоко внутри вы - добрые ))/
Ты должен уразуметь, что казак — он как был казак, так казаком и останется. Вонючая Русь у нас не должна править.
(Цитата из романа Тихий Дон)
Цитата-/Назарбаев вроде как даже почетный верховный атаман казачества Казахстана/
Справедливо
Ты должен уразуметь, что казак — он как был казак, так казаком и останется. Вонючая Русь у нас не должна править.
(Цитата из романа Тихий Дон)
Цитата-/Назарбаев вроде как даже почетный верховный атаман казачества Казахстана/
Справедливо
Н
(Пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 4
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 14.12.20 - 13:44
да ерунда это все, кто-то что-то сказал,
в каждой стране есть такие и их несколько,
внешнюю политику формирует президент, министр ИД, и наверное премьер,
а всех остальных можно приравнять к бабулькам которые возле подъезда,
в каждой стране есть такие и их несколько,
внешнюю политику формирует президент, министр ИД, и наверное премьер,
а всех остальных можно приравнять к бабулькам которые возле подъезда,
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10014
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 14.12.20 - 19:11
Депутат Госдумы Федоров комментирует вопрос. Нур кз пишет
//"Вроде друзья, вроде ссориться с ними нехорошо. Но, если оказывается, что вы не друзья, и наши подарки не цените, так вы нам руки развязываете, ребята. То есть последний аргумент морального плана "упал" после заявления казахстанского МИДа. А это означает, что Россия должна потребовать - раз вы не признаете это подарком, значит, тогда отдайте, потому что вы взяли незаконно", - заявил Федоров.
Свои слова он объясняет тем, что в 1990 году СССР принял закон, за который голосовали в том числе и в Казахстане, согласно которому при выходе из состава Союза республика "отдает Советскому Союзу территорию, полученную после вхождения в Советский Союз.
В данном случае Казахстан арендовал у Советского Союза территорию в конкретном количестве, случайным образом 100% своей территории, но это уже детали процесса. Хотите уходить, товарищ Назарбаев, Токаев, МИД - хорошо, берите чемоданчики, отдавайте территорию, город Верный, Алматы, все остальное - и уходите. Они скажут: у нас не остается территории, куда уйти. А мы-то здесь причем?.
Вы тут, нищеброды, арендовали у нас квартиру, потом вы решили с нами поссориться - проваливайте из нашей квартиры, из города Верного. Логично?" - так считает Федоров.////
//"Вроде друзья, вроде ссориться с ними нехорошо. Но, если оказывается, что вы не друзья, и наши подарки не цените, так вы нам руки развязываете, ребята. То есть последний аргумент морального плана "упал" после заявления казахстанского МИДа. А это означает, что Россия должна потребовать - раз вы не признаете это подарком, значит, тогда отдайте, потому что вы взяли незаконно", - заявил Федоров.
Свои слова он объясняет тем, что в 1990 году СССР принял закон, за который голосовали в том числе и в Казахстане, согласно которому при выходе из состава Союза республика "отдает Советскому Союзу территорию, полученную после вхождения в Советский Союз.
В данном случае Казахстан арендовал у Советского Союза территорию в конкретном количестве, случайным образом 100% своей территории, но это уже детали процесса. Хотите уходить, товарищ Назарбаев, Токаев, МИД - хорошо, берите чемоданчики, отдавайте территорию, город Верный, Алматы, все остальное - и уходите. Они скажут: у нас не остается территории, куда уйти. А мы-то здесь причем?.
Вы тут, нищеброды, арендовали у нас квартиру, потом вы решили с нами поссориться - проваливайте из нашей квартиры, из города Верного. Логично?" - так считает Федоров.////
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 14.12.20 - 19:25
Цитата-/Вы тут, нищеброды, арендовали у нас квартиру, потом вы решили с нами поссориться - проваливайте из нашей квартиры, из города Верного. Логично?" - так считает Федоров/
Ааай очередной инфопук, бредовей выводов чем от этого депутаны не слышал....
"Подарили" страну и сами же раньше чем Казахстан из СССР вышли,так что всем его выводам грошь цена
В ООН вошли все с существующими границами,Россия их признала если чето не нравится то пусть поплачет и всё пройдет)
Жизнь висит на нитке,а думает о прибытке (цитата из к/ф Брат,реж А.Балабанов)
Ааай очередной инфопук, бредовей выводов чем от этого депутаны не слышал....
"Подарили" страну и сами же раньше чем Казахстан из СССР вышли,так что всем его выводам грошь цена
В ООН вошли все с существующими границами,Россия их признала если чето не нравится то пусть поплачет и всё пройдет)
Жизнь висит на нитке,а думает о прибытке (цитата из к/ф Брат,реж А.Балабанов)
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