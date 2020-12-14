Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях

Отправлено: - 16:14

//Есть две страны, Россия и Казахстан, у которых большая совместная история и хорошие отношения. Страны эти сильно экономически друг на друга завязаны//



Ну посмешил, чем же это так Россия на Казахстан экономически завязана?

А выступление Никонова - это такой звоночек некоторым пустым головам в Казахстане и их политике в отношении русскоязычных на севере страны. В случайность выступлений такого уровня политиков, да еще на 1 канале в серьезной передаче, верится слабо. И про драные штаны тоже смешно. В Киеве про Крым то же, наверное, так же думали, а вышло то немного по-другому. Так что это повод хорошо задуматься кое-кому в КЗ, ну если есть чем, конечно. Чтобы потом в истерику не впадать.