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Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40525
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 14:42
Российский политик Вячеслав Никонов в эфире «Первого канала» он заявил о том, что Казахстана не существовало, и территория Казахстана – это большой подарок по стороны России. Из этой ситуации можно сделать несколько выводов.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10009
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 14:42
много стало этого блогера на сайте.
больше чем местных авторов.
больше чем местных авторов.
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 15:02
Таки да этот блогер сейчас везде,кто он такой вообще?
Как будто искусствено его пиарят для чего то,по любому вопросу есть его мнение
А в общем российские историки уже выступили,сквозь смех привели пример что депутаты видно учат историю по советским комедиям "Казань брал,Астрахань брал,Шпака не брал.."
Год основания независимого Казахского Ханства как государственного образования 1465 год
И образование независимого Русского государства 1480 год после стояния на реке Угре
И нечего одеяло делить
Как будто искусствено его пиарят для чего то,по любому вопросу есть его мнение
А в общем российские историки уже выступили,сквозь смех привели пример что депутаты видно учат историю по советским комедиям "Казань брал,Астрахань брал,Шпака не брал.."
Год основания независимого Казахского Ханства как государственного образования 1465 год
И образование независимого Русского государства 1480 год после стояния на реке Угре
И нечего одеяло делить
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1895
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 15:18
один туповатый российский ибутат пернул в лужу, ибо сидит в государственной дуре только потому что он ЧЛЕН Едра, и теперь полгода эту тупость будем обсасывать? утомило уже..
И, таки да, блохеров на страницах "НГ" стало через чур много..
И, таки да, блохеров на страницах "НГ" стало через чур много..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2128
Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 15:46
//В этом, кстати, преимущество Казахстана – у нас меньше бессмысленных амбиций//
Да! Мы страна исключительно разумных людей!Чё сравнивать?
//но мы не стремимся решать их в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. И это самый правильный подход//
КонеШно! Что, нам деньги и людские ресурсы девать некуда?
[Исправлено: таноми52, 14.12.2020 - 15:47]
Да! Мы страна исключительно разумных людей!Чё сравнивать?
//но мы не стремимся решать их в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. И это самый правильный подход//
КонеШно! Что, нам деньги и людские ресурсы девать некуда?
[Исправлено: таноми52, 14.12.2020 - 15:47]
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 197
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 16:14
//Есть две страны, Россия и Казахстан, у которых большая совместная история и хорошие отношения. Страны эти сильно экономически друг на друга завязаны//
Ну посмешил, чем же это так Россия на Казахстан экономически завязана?
А выступление Никонова - это такой звоночек некоторым пустым головам в Казахстане и их политике в отношении русскоязычных на севере страны. В случайность выступлений такого уровня политиков, да еще на 1 канале в серьезной передаче, верится слабо. И про драные штаны тоже смешно. В Киеве про Крым то же, наверное, так же думали, а вышло то немного по-другому. Так что это повод хорошо задуматься кое-кому в КЗ, ну если есть чем, конечно. Чтобы потом в истерику не впадать.
Ну посмешил, чем же это так Россия на Казахстан экономически завязана?
А выступление Никонова - это такой звоночек некоторым пустым головам в Казахстане и их политике в отношении русскоязычных на севере страны. В случайность выступлений такого уровня политиков, да еще на 1 канале в серьезной передаче, верится слабо. И про драные штаны тоже смешно. В Киеве про Крым то же, наверное, так же думали, а вышло то немного по-другому. Так что это повод хорошо задуматься кое-кому в КЗ, ну если есть чем, конечно. Чтобы потом в истерику не впадать.
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: О глупости и амбициях
Отправлено: 14.12.20 - 16:24
Цитата-/Да! Мы страна исключительно разумных людей!Чё сравнивать?/
Он про внешнеполитические амбиции имел ввиду,когда вместо благоустройства Норильска руководство страны лезет в чужие конфликты
Цитата-/КонеШно! Что, нам деньги и людские ресурсы девать некуда?/
А что есть куда?
Цитата-/А выступление Никонова - это такой звоночек некоторым пустым головам в Казахстане и их политике в отношении русскоязычных на севере страны/
О обиженная погремушка из за речки УЙ проснулась,все звоночки российских публичных лиц о соседях, для русскоязычных по всему миру в итоге выходят боком
Цитата -/В Киеве про Крым то же, наверное, так же думали, а вышло то немного по-другому./
И что вышло? Сотни тысяч беженцев,десятки тысяч убитых русских парней а войне конца и края нет....
Цитата-/Так что это повод хорошо задуматься кое-кому в КЗ, ну если есть чем, конечно./
Бывший Казахстанец уеховший в Россию предрек конец РК
Конец Казахстана в устах dvb
Символично
Он про внешнеполитические амбиции имел ввиду,когда вместо благоустройства Норильска руководство страны лезет в чужие конфликты
Цитата-/КонеШно! Что, нам деньги и людские ресурсы девать некуда?/
А что есть куда?
Цитата-/А выступление Никонова - это такой звоночек некоторым пустым головам в Казахстане и их политике в отношении русскоязычных на севере страны/
О обиженная погремушка из за речки УЙ проснулась,все звоночки российских публичных лиц о соседях, для русскоязычных по всему миру в итоге выходят боком
Цитата -/В Киеве про Крым то же, наверное, так же думали, а вышло то немного по-другому./
И что вышло? Сотни тысяч беженцев,десятки тысяч убитых русских парней а войне конца и края нет....
Цитата-/Так что это повод хорошо задуматься кое-кому в КЗ, ну если есть чем, конечно./
Бывший Казахстанец уеховший в Россию предрек конец РК
Конец Казахстана в устах dvb
Символично
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