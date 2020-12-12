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≡ Советы на каждый день
 
 
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Куратор темы: Козлов я
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9278
Советы на каждый день
Отправлено: 12.12.20 - 11:58
#331
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Отдельный респект за работу с древесиной. Щас увлекся деревянными поддонами - их у нас очень много на работе. Разбираю и делаю лавочки скамейки кресла столы в огород, в сад, в лесок возле костра. Было бы неплохо еще пару советов по теме получить ;-)

Кстати, вот что у меня получается:







[Исправлено: maxsaf, 12.12.2020 - 12:15]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2036
Советы на каждый день
Отправлено: 12.12.20 - 12:12
#332
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Цитата:
alex_60:
Давай, измерь, скрин.

У меня кнопочный телефон... :-P
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2036
Советы на каждый день
Отправлено: 12.12.20 - 12:14
#333
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Цитата:
maxsaf:
Кстати, вот что у меня получается

Очень даже прилично. :-) Поддоны - это вообще отдельная тема. Про нее можно бесконечно говорить и всегда будет что-то новое. Позже выставлю, может что-то и будет интересное.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9278
Советы на каждый день
Отправлено: 12.12.20 - 12:23
#334
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Цитата:
Козлов я:
Про нее можно бесконечно говорить и всегда будет что-то новое.

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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2036
Советы на каждый день
Отправлено: 12.12.20 - 14:01
#335
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Цитата:
maxsaf:

Посмотри пока вот этот блог. Здесь про поддоны от А до Я.
https://remstroiblog.ru/natalia/2017/05/22/22-idei-podelok-iz-poddonov-pallet-dlya-dachi-i-doma-svoimi-rukami-foto/
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2036
Советы на каждый день
Отправлено: 14.12.20 - 12:53
#336
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УЧИМСЯ ЕСТЬ ПАЛОЧКАМИ
Нас всегда привлекает что-то необычное, оригинальное. К такому относится и еда при помощи палочек. Ведь каждый из нас хоть раз бывал в суши-баре или китайском ресторане, где подают палочки вместо вилок. И вот тут нам пригодятся навыки еды с ними.
- Палочки - инструмент точный и надежный. Им можно взять как отдельное рисовое зернышко, так и кукурузный початок, стоит лишь попрактиковаться. Легче всего захватывать еду, когда палочки расположены под углом 45 градусов к столу.
- Одна из палочек всегда неподвижна: это основа, к которой прижимает еду второй элемент, подвижный.
- Не стоит держать палочки близко к основанию. Лучше, чтобы над ладонью виднелась их верхняя треть. Так лучше захватывать даже крупные куски, а руки будут на большом расстоянии от еды.
- Перед использованием слегка постучите концами палочек по столу или ладони, выравнивая их.
- Если нижние или верхние концы скрещиваются, значит, что-то не так и стоит поискать другое положение.

КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ
Расслабьте руку. Положите одну палочку на ногтевую фалангу безымянного пальца и прижмите основанием большого.



Вложите в руку вторую палочку так, как вы всегда держите карандаш. Распрямите большой палец, подвигайте им, чтобы найти самое удобное положение. Все люди держат палочки чуть по разному.



Попробуйте подвигать второй палочкой. Чтобы опустить ее чуть нажмите указательным пальцем. Чтобы поднять, толкните ее средним пальцем вверх. Большой палец и первая палочка остаются неподвижными.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ
Возьмите одну палочку большим и указательным пальцами.



Не меняя положения первой палочки, вложите в руку вторую, как показано на фото, и прижмите основанием большого пальца.



Зафиксируйте вторую палочку кончиком среднего пальца, найдите более удобное для вас положение.



Расслабьте руку и попробуйте, сгибая и разгибая указательный палец, подвигать верхней палочкой. Нижняя должна оставаться неподвижной.
Вот и все. Приятного аппетита!
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