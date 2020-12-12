Re: Новогодние гуляния и утренники отменить, с такси все...

Отправлено: - 18:23

Вопрос:

....почему МАССОВОЕ скопление людей, в виде так называемой продовольственной ярмарки, можно проводить, а МАССОВЫЕ гуляния, корпоративы и детские утренники нельзя??

И там и тут санитарные правила КАК БЫ соблюдаются, и при этом и там и тут эти самые санитарные нормы НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ.