Новогодние гуляния и утренники отменить, с такси все ограничения снять - новое постановление о карантинных ограничениях подписал санврач Костанайской области
Отправлено: 12.12.20 - 15:03
В постановлении отдельной строкой внесли запрет на проведение новогодних корпоративов, утренников и массовых гуляний. В то же время музеям и библиотекам разрешили работать с заполняемостью не более 30%, а с такси сняли ограничения по времени работы. Эти ограничения будут действовать вплоть до 28 декабря. Читать новость
Вопрос: ....почему МАССОВОЕ скопление людей, в виде так называемой продовольственной ярмарки, можно проводить, а МАССОВЫЕ гуляния, корпоративы и детские утренники нельзя?? И там и тут санитарные правила КАК БЫ соблюдаются, и при этом и там и тут эти самые санитарные нормы НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ.
Ну значит и выборы 10 января буду игнорировать... как эпидемиологически опасное для меня и моей семьи мероприятие в ЗАКРЫТОМ помещении с большим количеством сомнительно здоровых и возможно скрытых носителей высоко заразного заболевания. И вам советую... от греха подальше!
Такой юридической нормы, как "массовые гуляния" очевидно нет, но если следовать логике антиковидных санитарных норм, то "массовые гуляние" - это одновременное нахождение в открытом или закрытом пространстве более ТРЁХ человек и при этом не являющиеся друг-другу родственниками.
надо ужесточить контроль за проведением корпоратиров, особенно в селах.там всегда много нарушений. привлечь дружинников. и жестко штрафовать всех участников, каждого лично. никто не должен уйти от наказания. в это нелегкое время.
некоторые аульные не понимают, что это не "наш" контроль. это контроль соответствующих служб государства, которые отвечают за мероприятия для пресечения распространения пандемии. и они "ср..т" во первых на своих сельчан,заражая их, и потом все они едут в город, и заражают городских,которые соблюдают правила карантина.
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