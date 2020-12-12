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≡ "Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40523
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
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Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9278
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 14.12.20 - 10:27
#105
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Цитата:
abaika95:
Просто официально высказать позицию что территория Оренбурга и Омска казахские земли и это подарок от РК для России и всё

А может казакские, от слова казак? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6158
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 14.12.20 - 10:28
#106
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Цитата-/основан в 1879 году, с 1984 г.-Новониколаевск - центр Николаевского уезда Тургайской обл.,/



А потом царю Николашке не понравилось что название города больно не русское и назвал в честь своего дяди Кустанаем

Так и вышло Русский город Кустанай в типичной русской области Тургайской



Цитата-/Кул- Мухаммед пишет,что были какие протоказахи.а что были казахи -не пишет/


Ну он же не историк,все же знают что были только русские на земле а от них уже все остальные народы произошли

Даже украинцы!



Цитата-/не пришел срок/


Ничего,народ ещё узнает страшную правду


Чингисхан то русским был! Иначе как объяснить что он рыжий и голубоглазый? Шах и мат рентв!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6158
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 14.12.20 - 10:30
#107
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Цитата-/А может казакские, от слова казак?/


Ну раз казаки это и есть казахи, то наша земля от Запорожья до Даурии!


Подарили москалям а те и радуются

Непорядок
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9278
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 14.12.20 - 10:32
#108
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Цитата:
abaika95:
Подарили москалям а те и радуются

Я знал, что где-то глубоко внутри вы - добрые ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9278
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 14.12.20 - 10:36
#109
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Цитата:
abaika95:
Ну раз казаки это и есть казахи

Назарбаев вроде как даже почетный верховный атаман казачества Казахстана :-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6158
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 14.12.20 - 10:52
#110
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Цитата-/Я знал, что где-то глубоко внутри вы - добрые ))/



Ты должен уразуметь, что казак — он как был казак, так казаком и останется. Вонючая Русь у нас не должна править.

(Цитата из романа Тихий Дон)



Цитата-/Назарбаев вроде как даже почетный верховный атаман казачества Казахстана/


Справедливо
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Страница 8 из 8«1...678
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