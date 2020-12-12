"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана

Отправлено: - 10:28

Цитата-/основан в 1879 году, с 1984 г.-Новониколаевск - центр Николаевского уезда Тургайской обл.,/







А потом царю Николашке не понравилось что название города больно не русское и назвал в честь своего дяди Кустанаем



Так и вышло Русский город Кустанай в типичной русской области Тургайской







Цитата-/Кул- Мухаммед пишет,что были какие протоказахи.а что были казахи -не пишет/





Ну он же не историк,все же знают что были только русские на земле а от них уже все остальные народы произошли



Даже украинцы!







Цитата-/не пришел срок/





Ничего,народ ещё узнает страшную правду





Чингисхан то русским был! Иначе как объяснить что он рыжий и голубоглазый? Шах и мат рентв!