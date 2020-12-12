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"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40523
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
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(Полноправные пользователи)
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- 30.01.17
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- 1195
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 13.12.20 - 22:58
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 23:01
Цитата-/карты Уральского и Сибирского казачьего войска есть!Сохранились./
Даже карта походов Александра македонского есть,когда он пришел в среднию Азию то его тут встретили кто бы подумал? Естессна Русские каза́ки!
Даже карта походов Александра македонского есть,когда он пришел в среднию Азию то его тут встретили кто бы подумал? Естессна Русские каза́ки!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Имени Батыра, ранее Кукуево
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 723
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 23:01
Цитата:
А мне чего беспокоится?
Это вы ...беспокоитесь, чего-то, когда сказали,что часть территории вам была подарена.
С вас же подарки обратно не требуют?
Чего же беспокоитесь?
Даже сами министры заерзали...
Kairat stayer:
Вы не беспокойтесь пожалуйста, ранее отмечал, что в настоящее время демаркацию границ РК провела, спорных территории с соседями с Россией, Узбекистаном, Киргизией, Туркменистаном и Китаем нет, ООН Независимость признана.
Вы не беспокойтесь пожалуйста, ранее отмечал, что в настоящее время демаркацию границ РК провела, спорных территории с соседями с Россией, Узбекистаном, Киргизией, Туркменистаном и Китаем нет, ООН Независимость признана.
А мне чего беспокоится?
Это вы ...беспокоитесь, чего-то, когда сказали,что часть территории вам была подарена.
С вас же подарки обратно не требуют?
Чего же беспокоитесь?
Даже сами министры заерзали...
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2108
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 23:05
Цитата:
Не путайте пожалуйста, наследниками Золотой Орды, это - улус Джучи. Которая в 1269 году на Таласском курултае отделилась от Монгольской империи.
Coopidon:
Вы же объявили себя их наследниками, и тут же их ассимилировали?
Вы же объявили себя их наследниками, и тут же их ассимилировали?
Не путайте пожалуйста, наследниками Золотой Орды, это - улус Джучи. Которая в 1269 году на Таласском курултае отделилась от Монгольской империи.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2108
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 23:07
Цитата:
Всё нормально, внук Молотова сказал, что братские народы.
Coopidon:
Это вы ...беспокоитесь, чего-то, когда сказали,что часть территории вам была подарена. С вас же подарки обратно не требуют?
Это вы ...беспокоитесь, чего-то, когда сказали,что часть территории вам была подарена. С вас же подарки обратно не требуют?
Всё нормально, внук Молотова сказал, что братские народы.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Имени Батыра, ранее Кукуево
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 723
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 23:17
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Имени Батыра, ранее Кукуево
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 723
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 23:19
Цитата:
И чего?
Ноту отозвали?
Все ругательства и оскорбления в адрес ,,шошкалар'', взад забрали?
Или где?
Kairat stayer:
Всё нормально, внук Молотова сказал, что братские народы.
Всё нормально, внук Молотова сказал, что братские народы.
И чего?
Ноту отозвали?
Все ругательства и оскорбления в адрес ,,шошкалар'', взад забрали?
Или где?
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 14.12.20 - 00:05
Цитата:
Так он отказался от слов про подарок, или теперь это братский подарок?
Kairat stayer:
Всё нормально, внук Молотова сказал, что братские народы.
Всё нормально, внук Молотова сказал, что братские народы.
Так он отказался от слов про подарок, или теперь это братский подарок?
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 14.12.20 - 00:12
Цитата:
Я вот перечитал всю ветку, так много исторических сведений, но вот в упор не вижу даже намека на кровное родство братских народов.
Или я что то проглядел? Цитата:
Так это братский или не братский народ? Если братский, то пересажать всех за подобные оскорбления целого народа, так же как рудничанина посадили за "обезьянок"
Kairat stayer:
Всё нормально, внук Молотова сказал, что братские народы.
Всё нормально, внук Молотова сказал, что братские народы.
Я вот перечитал всю ветку, так много исторических сведений, но вот в упор не вижу даже намека на кровное родство братских народов.
Или я что то проглядел? Цитата:
Coopidon:
,,шошкалар'
,,шошкалар'
Так это братский или не братский народ? Если братский, то пересажать всех за подобные оскорбления целого народа, так же как рудничанина посадили за "обезьянок"
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 14.12.20 - 09:25
Цитата-/Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче "Большая игра". Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана./
"Подарочник" переобулся)
Да и зачем эти ноты эти переобувания?
Просто официально высказать позицию что территория Оренбурга и Омска казахские земли и это подарок от РК для России и всё
"Подарочник" переобулся)
Да и зачем эти ноты эти переобувания?
Просто официально высказать позицию что территория Оренбурга и Омска казахские земли и это подарок от РК для России и всё
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 14.12.20 - 09:52
до освоения целины на севере никто не жил.
голая степь. а как тут было жить,
холодно зимой, бураны, морозы. не в юрте же.
Освоение целины началось при полном отсутствии инфраструктуры —
дорог, зернохранилищ, квалифицированного персонала,
не говоря уже о жилье и ремонтной базе для техники.
Целина стала комсомольско-молодёжной стройкой:
туда отправляли студентов на время летних каникул,
в сезонные командировки механизаторов.
Более миллиона юношей и девушек стали целинниками.
В течение 1954—1955 гг. свыше 350 тысяч молодых людей
отправились по комсомольским путевкам в целинные районы.
в Казахстане в 1954—1955 гг. обосновалось 20 тысяч семей из разных регионов СССР, В числе переселенцев были не только земледельцы, животноводы и механизаторы, но также столяры, плотники и работники других профессий. В целом население Казахстана за период с 1954 по 1959 гг. выросло на 2 млн человек.
они строили жилье, дороги,больницы,школы.
На целинных просторах были проложены шоссейные и железные дороги,
линии электропередачи, построены водопроводные системы, школы, больницы, дома культуры, не говоря уже о производственных зданиях – мастерских, гаражах, машинных дворах, торговых точках.
непрерывным потоком прибывала техника,продукты питания,все необходимое для жизни на новой земле.
названия поселкам давались по происхождению целинников, откуда они приехали.
так было, это реальная история.отображенная в в реальных фактах
а не предания,сказки про батыров....
[Исправлено: alex_60, 14.12.2020 - 09:58]
голая степь. а как тут было жить,
холодно зимой, бураны, морозы. не в юрте же.
Освоение целины началось при полном отсутствии инфраструктуры —
дорог, зернохранилищ, квалифицированного персонала,
не говоря уже о жилье и ремонтной базе для техники.
Целина стала комсомольско-молодёжной стройкой:
туда отправляли студентов на время летних каникул,
в сезонные командировки механизаторов.
Более миллиона юношей и девушек стали целинниками.
В течение 1954—1955 гг. свыше 350 тысяч молодых людей
отправились по комсомольским путевкам в целинные районы.
в Казахстане в 1954—1955 гг. обосновалось 20 тысяч семей из разных регионов СССР, В числе переселенцев были не только земледельцы, животноводы и механизаторы, но также столяры, плотники и работники других профессий. В целом население Казахстана за период с 1954 по 1959 гг. выросло на 2 млн человек.
они строили жилье, дороги,больницы,школы.
На целинных просторах были проложены шоссейные и железные дороги,
линии электропередачи, построены водопроводные системы, школы, больницы, дома культуры, не говоря уже о производственных зданиях – мастерских, гаражах, машинных дворах, торговых точках.
непрерывным потоком прибывала техника,продукты питания,все необходимое для жизни на новой земле.
названия поселкам давались по происхождению целинников, откуда они приехали.
так было, это реальная история.отображенная в в реальных фактах
а не предания,сказки про батыров....
[Исправлено: alex_60, 14.12.2020 - 09:58]
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 14.12.20 - 10:03
Цитата-/до освоения целины на севере никто не жил.голая степь. а как тут было жить,/
Согласен
Построили зачем-то кучу крепостей в голой степи,казачьи линии поставили вдоль речки УЙ просто так чтобы были
Город основали с великим русским названием Кустанай,хотели Урдабай в честь славянского князя но как-то не получилось
И все это пустое стояло,знали же что целину решат освоить когда-нибудь
А потом кто сказал что казахи вообще были?
Откуда тогда в Семиречье город Верный и казаки? Шах и мат!
Казахстана небыло был Казакстан,страна казаков! Атаманы,есаулы,шашки,бунчуки,шаровары исконные русские термины!
А потом решили это все подарить по доброте душевной!
А кому? Да просто взяли половину казаков казахами назвали и создали страну!
Так и було! Даже источники имеются!
Согласен
Построили зачем-то кучу крепостей в голой степи,казачьи линии поставили вдоль речки УЙ просто так чтобы были
Город основали с великим русским названием Кустанай,хотели Урдабай в честь славянского князя но как-то не получилось
И все это пустое стояло,знали же что целину решат освоить когда-нибудь
А потом кто сказал что казахи вообще были?
Откуда тогда в Семиречье город Верный и казаки? Шах и мат!
Казахстана небыло был Казакстан,страна казаков! Атаманы,есаулы,шашки,бунчуки,шаровары исконные русские термины!
А потом решили это все подарить по доброте душевной!
А кому? Да просто взяли половину казаков казахами назвали и создали страну!
Так и було! Даже источники имеются!
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 14.12.20 - 10:12
Цитата:
основан в 1879 году, с 1984 г.-Новониколаевск - центр Николаевского уезда Тургайской обл.,
в 1893 году получил статус города и название Николаевск.
abaika95:
Город основали с великим русским названием Кустанай,хотели Урдабай в честь славянского князя
Город основали с великим русским названием Кустанай,хотели Урдабай в честь славянского князя
основан в 1879 году, с 1984 г.-Новониколаевск - центр Николаевского уезда Тургайской обл.,
в 1893 году получил статус города и название Николаевск.
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 14.12.20 - 10:14
Цитата:
Кул- Мухаммед пишет,
что были какие протоказахи.
а что были казахи -не пишет.
abaika95:
А потом кто сказал что казахи вообще были?
А потом кто сказал что казахи вообще были?
Кул- Мухаммед пишет,
что были какие протоказахи.
а что были казахи -не пишет.
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 14.12.20 - 10:18
Цитата:
это наверно секретная информация из архивов НКВД.
или царской охранки как ее предшественника.
не слышал такого и не читал.
наверное данные еще не рассекречены.
не пришел срок.
[Исправлено: alex_60, 14.12.2020 - 10:21]
abaika95:
Да просто взяли половину казаков казахами назвали и создали страну!
Да просто взяли половину казаков казахами назвали и создали страну!
это наверно секретная информация из архивов НКВД.
или царской охранки как ее предшественника.
не слышал такого и не читал.
наверное данные еще не рассекречены.
не пришел срок.
[Исправлено: alex_60, 14.12.2020 - 10:21]
-
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