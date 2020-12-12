Отправлено: - 23:01

Kairat stayer:

Вы не беспокойтесь пожалуйста, ранее отмечал, что в настоящее время демаркацию границ РК провела, спорных территории с соседями с Россией, Узбекистаном, Киргизией, Туркменистаном и Китаем нет, ООН Независимость признана.

Цитата:А мне чего беспокоится?Это вы ...беспокоитесь, чего-то, когда сказали,что часть территории вам была подарена.С вас же подарки обратно не требуют?Чего же беспокоитесь?Даже сами министры заерзали...