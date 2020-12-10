Отправлено: - 04:32

При входе в автобус смотрю его номер, нахожу в списке, делаю оплату, на выходе показываю чек....

Думаю надо карточку купить. Но не тут то было. Их нет ни в Марте, ни в ЦУМе. Так же в этих торговых центрах нет вывесок где продаются карточки. Заходишь в отделы и спрашиваешь торгуют ли они карточками.

Руководитель отдела ЖКХ Наурзбай Мусин, которому мы задали этот вопрос, сказал, что провел рейд, такие автобусы действительно есть, водители объясняют ситуацию чисто техническими причинами - «проводок отошел

[Исправлено: Серый волк, 14.12.2020 - 01:46]

Цирк!Посмеялся.Ну конечно глядя ну улицы города с обгрызанными, как в фильмах ужасов деревьями можно было догадаться, что клоуны на арене этого цирка устроят посетителям купившим билеты на это представление феерическое шоу!Цитата:Показывать чек?Ааааа??? зачем???Очуметь!Захожу (в любую дверь какая понравится), на каждом поручне валидатор. махаю картой даже не касаясь, Подорожником, Тройкой, банковской, смартфоном, брелком с чипом - чем угодно - Доли секунды - проезд оплачен.Ужасно скучно! Очень нехватает чинушек из акимата!Цитата:Правильно, так и должно всё быть организовано! Это же цирк с лучшими акимами на арене!Цитата:Ну хоть живой автобус со свалки цивилизованных городов увидел!А то наверное ни разу не катался.Ни разу в жизни не видел проводок у валидатора.Они просто закреплены на поручнях и работают. Как организовано их питание и каким образом скрытно подходит кабель в поручне никто из пассажиров не знает. Не работает валидатор поездка за счет департамента транспорта.У пакса же могут быть сложные пересадки, иногда четыре подряд на разных видах общественного транспорта и они все увязаны скидками, скидками. Оплачивается часто только первая поезка полностью, а некоторые пересадки вообще бесплатны, карта валидируется, но деньги при пересадке с МЦД например не снимутся. Работает ещё и правило 90 минут, в которые большинство пересадок вообще не списывается.Да и кстати по транспортной карте работает целая куча музеев и выставок в СПб и Москве, работает предельно просто как в метро - приложил и прошел.Транспорт нужно делать удобным жителям.Развивать транспортные системы.Делать удобные пересадки.Закупать современные виды транспорта, а не коптящий агрегат на свалке.За организацию работы общественных благ и общественного транспорта в городе чиновники получают зарплату из налогов граждан.