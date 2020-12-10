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Большой безнал: осталось -надцать дней
Большой безнал: осталось -надцать дней
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40521
Большой безнал: осталось -надцать дней
Отправлено: 10.12.20 - 00:48
2 ноября в областном центре стартовал проект по переводу оплаты услуг городского пассажирского транспорта на безналичный формат. Участвуют в нем акимат, перевозчики, компания, которая обеспечила транспорт POS-терминалами, и все горожане, что пользуются автобусами. Задумано, что с 1 января 2021 года оплата за проезд начнет взиматься дифференцированно: с картой услуга для взрослого пассажира будет стоить 80 тенге, а наличными почти в два раза больше - 150 тенге. Готовы?
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Д
(Пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.12
- Сообщений:
- 9
Re: Большой безнал: осталось -надцать дней
Отправлено: 10.12.20 - 15:43
Пенсионеров г. Костанай обязали оформить карты Казпочта для проезда в автобусах по льготному тарифу 70тенге, т.к в автобусах поставили аппараты для оплаты проезда, и с нового года за наличку стоимость проезда будет 150тенге, но никто не поставил в известность, что при зачислении денег на карту будет сниматься с суммы коммисия 100тенге, при каждом пополнении и кроме этого будет ежегодно сниматься сумма за обслуживание карты (ну хоть об этом было сказано) и в результате получается, что льготный поезд для пенсионеров это фикция, смысл было открывать эти карты????? а сейчас на казпочте полно народа за этими картами, но только еще они не понимают, что проезд уже не льготный а будет дороже!!!! вообщем жесть как всегда и обдираловка...
(Пользователи)
- Регистрация:
- 28.09.20
- Сообщений:
- 5
Re: Большой безнал: осталось -надцать дней
Отправлено: 10.12.20 - 20:26
Вот все таки интересно почему налом настолько дороже. И что это по закону вообще соответствует? А если в магазине за товар при оплате картой будут к примеру на 10% больше брать, чем если за наличку? Что так тоже при желании можно?
Д
(Пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.12
- Сообщений:
- 9
Re: Большой безнал: осталось -надцать дней
Отправлено: 11.12.20 - 11:04
Добавляю информацию: по карте для пенсионеров по которой якобы проезд должен быть 70 тенге, при сегодняшней оплате по карте Казпочты сняли 80тенге, так проезд для пенсионеров сколько стоит и где так называемые льготы????
7
(Пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 7
Re: Большой безнал: осталось -надцать дней
Отправлено: 11.12.20 - 13:07
Прочитала статью . Думаю надо карточку купить. Но не тут то было. Их нет ни в Марте, ни в ЦУМе. Так же в этих торговых центрах нет вывесок где продаются карточки. Заходишь в отделы и спрашиваешь торгуют ли они карточками.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.01.08
- Сообщений:
- 76
Большой безнал: осталось -надцать дней
Отправлено: 11.12.20 - 13:34
Установил приложение с сайта алемпэй. Зарегистрировал карту, активировалась виртуальная транспортная карта. При входе в автобус смотрю его номер, нахожу в списке, делаю оплату, на выходе показываю чек.... Хотелось бы видеть в автобусах больше информации-инструкции о способах оплаты,тот же QR-код для сканирования, номер для СМС и т.п. ко всему хорошему всё равно привыкнем, а от налички пора уходить
[Исправлено: berdan, 11.12.2020 - 13:36]
[Исправлено: berdan, 11.12.2020 - 13:36]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11321
Большой безнал: осталось -надцать дней
Отправлено: 14.12.20 - 04:32
Цирк!
Посмеялся.
Ну конечно глядя ну улицы города с обгрызанными, как в фильмах ужасов деревьями можно было догадаться, что клоуны на арене этого цирка устроят посетителям купившим билеты на это представление феерическое шоу!
Цитата:
Очуметь!
Захожу (в любую дверь какая понравится), на каждом поручне валидатор. махаю картой даже не касаясь, Подорожником, Тройкой, банковской, смартфоном, брелком с чипом - чем угодно - Доли секунды - проезд оплачен.
Ужасно скучно! Очень нехватает чинушек из акимата!
Цитата:
Правильно, так и должно всё быть организовано! Это же цирк с лучшими акимами на арене!
Цитата:
Ну хоть живой автобус со свалки цивилизованных городов увидел!
А то наверное ни разу не катался.
Ни разу в жизни не видел проводок у валидатора.
Они просто закреплены на поручнях и работают. Как организовано их питание и каким образом скрытно подходит кабель в поручне никто из пассажиров не знает. Не работает валидатор поездка за счет департамента транспорта.
У пакса же могут быть сложные пересадки, иногда четыре подряд на разных видах общественного транспорта и они все увязаны скидками, скидками. Оплачивается часто только первая поезка полностью, а некоторые пересадки вообще бесплатны, карта валидируется, но деньги при пересадке с МЦД например не снимутся. Работает ещё и правило 90 минут, в которые большинство пересадок вообще не списывается.
Да и кстати по транспортной карте работает целая куча музеев и выставок в СПб и Москве, работает предельно просто как в метро - приложил и прошел.
Транспорт нужно делать удобным жителям.
Развивать транспортные системы.
Делать удобные пересадки.
Закупать современные виды транспорта, а не коптящий агрегат на свалке.
За организацию работы общественных благ и общественного транспорта в городе чиновники получают зарплату из налогов граждан.
[Исправлено: Серый волк, 14.12.2020 - 01:46]
Посмеялся.
Ну конечно глядя ну улицы города с обгрызанными, как в фильмах ужасов деревьями можно было догадаться, что клоуны на арене этого цирка устроят посетителям купившим билеты на это представление феерическое шоу!
Цитата:
При входе в автобус смотрю его номер, нахожу в списке, делаю оплату, на выходе показываю чек....Показывать чек? Ааааа??? зачем???
Очуметь!
Захожу (в любую дверь какая понравится), на каждом поручне валидатор. махаю картой даже не касаясь, Подорожником, Тройкой, банковской, смартфоном, брелком с чипом - чем угодно - Доли секунды - проезд оплачен.
Ужасно скучно! Очень нехватает чинушек из акимата!
Цитата:
Думаю надо карточку купить. Но не тут то было. Их нет ни в Марте, ни в ЦУМе. Так же в этих торговых центрах нет вывесок где продаются карточки. Заходишь в отделы и спрашиваешь торгуют ли они карточками.
Правильно, так и должно всё быть организовано! Это же цирк с лучшими акимами на арене!
Цитата:
Руководитель отдела ЖКХ Наурзбай Мусин, которому мы задали этот вопрос, сказал, что провел рейд, такие автобусы действительно есть, водители объясняют ситуацию чисто техническими причинами - «проводок отошел
Ну хоть живой автобус со свалки цивилизованных городов увидел!
А то наверное ни разу не катался.
Ни разу в жизни не видел проводок у валидатора.
Они просто закреплены на поручнях и работают. Как организовано их питание и каким образом скрытно подходит кабель в поручне никто из пассажиров не знает. Не работает валидатор поездка за счет департамента транспорта.
У пакса же могут быть сложные пересадки, иногда четыре подряд на разных видах общественного транспорта и они все увязаны скидками, скидками. Оплачивается часто только первая поезка полностью, а некоторые пересадки вообще бесплатны, карта валидируется, но деньги при пересадке с МЦД например не снимутся. Работает ещё и правило 90 минут, в которые большинство пересадок вообще не списывается.
Да и кстати по транспортной карте работает целая куча музеев и выставок в СПб и Москве, работает предельно просто как в метро - приложил и прошел.
Транспорт нужно делать удобным жителям.
Развивать транспортные системы.
Делать удобные пересадки.
Закупать современные виды транспорта, а не коптящий агрегат на свалке.
За организацию работы общественных благ и общественного транспорта в городе чиновники получают зарплату из налогов граждан.
[Исправлено: Серый волк, 14.12.2020 - 01:46]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11321
Большой безнал: осталось -надцать дней
Отправлено: 14.12.20 - 04:39
Цитата:
Если нет очепятки, и 9%, то организаторы и исполнители должны (нет не бесплатные напитки в автобусах разносить в передничках стюардессы за такие снятые с перевозок сливки).
Скамьи подсудимых и нары полировать задами.
А бездарные чиновники, невыполняющие свои функции, у которых это описанное в статье и комментах происходит, и у которых такой дикий общественный транспорт, подпирать на этих жестких скамьях подсудимых должны слева и справа.
[Исправлено: Серый волк, 14.12.2020 - 01:42]
«отбивает», зачисляя себе около 9% с каждой оплаты проезда.А вот тут стоило бы поподробнее.
Если нет очепятки, и 9%, то организаторы и исполнители должны (нет не бесплатные напитки в автобусах разносить в передничках стюардессы за такие снятые с перевозок сливки).
Скамьи подсудимых и нары полировать задами.
А бездарные чиновники, невыполняющие свои функции, у которых это описанное в статье и комментах происходит, и у которых такой дикий общественный транспорт, подпирать на этих жестких скамьях подсудимых должны слева и справа.
[Исправлено: Серый волк, 14.12.2020 - 01:42]
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