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Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 40521
Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 09:44
Назарбаеву создали канонический образ дальновидного, принципиального, никогда не ошибающегося и озабоченного лишь интересами государства политика. И он сам, похоже, из всех сил это поддерживает.
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Re: Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 09:44
Ушел как бы вовремя.
Но все смазалось
Переименованием за три часа города и проспектов по всей стране.
Ну и латиница... Надеюсь о ней
Забудут со временем.
А так да, много сделал для страны,
Ее узнали в мире.
Выдающийся человек.
А родня, вклады, ну без этого наверное никак. Нигде.
Но все смазалось
Переименованием за три часа города и проспектов по всей стране.
Ну и латиница... Надеюсь о ней
Забудут со временем.
А так да, много сделал для страны,
Ее узнали в мире.
Выдающийся человек.
А родня, вклады, ну без этого наверное никак. Нигде.
Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 10:10
Цитата:
То бишь любой другой на месте Елбасы даже близко столько не сделал бы за 30 лет?
alex_60:
То бишь любой другой на месте Елбасы даже близко столько не сделал бы за 30 лет?
Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 10:12
Цитата:
В последнее время я #1 вижу в новостях чаще, чем #2.
alex_60:
Ушел как бы
Ушел как бы
В последнее время я #1 вижу в новостях чаще, чем #2.
Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 10:36
Цитата:
Где?
Нур отан и евразэс, где он почетный председатель.
80 лет как никак.
А резко уходить от того к чему привык,
Вредно для здоровья.
Примеры, в союзе,да и России, когда с главного и сразу на дачу, говорят об этом.
maxsaf:
последнее время я #1 вижу в новостях чаще, чем #2.
последнее время я #1 вижу в новостях чаще, чем #2.
Где?
Нур отан и евразэс, где он почетный председатель.
80 лет как никак.
А резко уходить от того к чему привык,
Вредно для здоровья.
Примеры, в союзе,да и России, когда с главного и сразу на дачу, говорят об этом.
Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 10:39
Цитата:
Кто знает чтобы сделал другой. Никто.
У НАНа был опыт, и в политике, и управлении, и экономике, он понимал что такое межнациональное согласие.
maxsaf:
То бишь любой другой на месте Елбасы даже близко столько не сделал бы за 30 лет?
То бишь любой другой на месте Елбасы даже близко столько не сделал бы за 30 лет?
Кто знает чтобы сделал другой. Никто.
У НАНа был опыт, и в политике, и управлении, и экономике, он понимал что такое межнациональное согласие.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4315
Re: Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 12:16
М-да, аграрную державу и промышленность превратить в одну из захудалых стран как Зимбабве, это надо постараться. Видимо пошел по совету заокеанских консультантов, которые наводнили страну на заре независимости. Если бы совхозы, заводы, рудники остались в собственности народа, без этой грабительской приватизации, люди сами просили назвать улицы и города в честь его именем
Re: Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 15:16
У Николая Воронина последнее время статьи по типу "в огороде бузина а в Киеве дядька" все подряд пихает лишь бы показать как же все плохо вокруг)
Цитата-/Да, видимо, и неспроста постоянно растет отток из страны граждан нетитульной национальности. О каком единстве мы говорим, если в нашем обществе пропасть между богатыми и бедными, наше общество расслоено по этническим. религиозным и прочим признакам./
Богатые не дружат с бедными,Русские с Казахами и Татарами,христиане с буддистами,кошки с собаками...докатились
Цитата-/нас демократия - это когда про начальника можно говорить все и за это тебе ничего не будет: ни премии, ни повышения, ну ничего. Согласен, что при нашей демократии к старту допускаются все, но один стартует в автомобиле, а другой вынужден плестись пешком./
Ааааааа это значит показатель демократии? Когда ты высказал начальнику в лицо какой он плохой а потом ждёшь от этого же начальника премию?)))) Даа тоталитаризм у нас в этом плане,во Франции то за такое сразу начальник тебе медаль вручит и на доску почета выставят!
Цитата-/. И так продолжалось тридцать лет./
30 лет Николай Воронин терпит.......и терпит и терпит и терпит и терпит..страшно
Цитата-/Получается, что все три или четыре назарбаевских модернизации, все эти «Сто шагов», вся диверсификация экономики результатов не принесли./
Помню в 90ых без света постоянно сидели,и вместо зарплаты работягам выдавали подсолнечное масло а теперь захожу в салон новый айфон прикупить а мне говорят нету! Разборали уже,приходите после праздников
Чтож за жизнь у нас такая!!!? За 30 лет все хуже и хуже живём!!! Дефицит айфонов уже!! Докатились
Цитата-/Да, видимо, и неспроста постоянно растет отток из страны граждан нетитульной национальности. О каком единстве мы говорим, если в нашем обществе пропасть между богатыми и бедными, наше общество расслоено по этническим. религиозным и прочим признакам./
Богатые не дружат с бедными,Русские с Казахами и Татарами,христиане с буддистами,кошки с собаками...докатились
Цитата-/нас демократия - это когда про начальника можно говорить все и за это тебе ничего не будет: ни премии, ни повышения, ну ничего. Согласен, что при нашей демократии к старту допускаются все, но один стартует в автомобиле, а другой вынужден плестись пешком./
Ааааааа это значит показатель демократии? Когда ты высказал начальнику в лицо какой он плохой а потом ждёшь от этого же начальника премию?)))) Даа тоталитаризм у нас в этом плане,во Франции то за такое сразу начальник тебе медаль вручит и на доску почета выставят!
Цитата-/. И так продолжалось тридцать лет./
30 лет Николай Воронин терпит.......и терпит и терпит и терпит и терпит..страшно
Цитата-/Получается, что все три или четыре назарбаевских модернизации, все эти «Сто шагов», вся диверсификация экономики результатов не принесли./
Помню в 90ых без света постоянно сидели,и вместо зарплаты работягам выдавали подсолнечное масло а теперь захожу в салон новый айфон прикупить а мне говорят нету! Разборали уже,приходите после праздников
Чтож за жизнь у нас такая!!!? За 30 лет все хуже и хуже живём!!! Дефицит айфонов уже!! Докатились
Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 15:23
Цитата:
Ты про Казахстан, говори. Чего ты на Францию, Германию - киваешь?...
[Исправлено: drakon, 13.12.2020 - 15:24]
[Исправлено: Gljuk, 13.12.2020 - 15:29]
абайка95:
во Франции то за такое сразу начальник тебе медаль вручит и на доску почета выставят!
во Франции то за такое сразу начальник тебе медаль вручит и на доску почета выставят!
Ты про Казахстан, говори. Чего ты на Францию, Германию - киваешь?...
[Исправлено: drakon, 13.12.2020 - 15:24]
[Исправлено: Gljuk, 13.12.2020 - 15:29]
(Пользователи)
- Регистрация:
- 28.09.20
- Сообщений:
- 5
Re: Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 18:05
Чтож за жизнь у нас такая!!!? За 30 лет все хуже и хуже живём!!! Дефицит айфонов уже!! Докатились
Так в рассрочку и разобрали на 24 месяца ))) Казах без понтового Айфона в кредит, беспонтовый Казах.
Так в рассрочку и разобрали на 24 месяца ))) Казах без понтового Айфона в кредит, беспонтовый Казах.
Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 18:37
Цитата-/Ты про Казахстан, говори. Чего ты на Францию, Германию - киваешь?./
Ну Воронин не доволен же нашей демократией так пусть приведет пример где демократия настолько крутая, где начальство после критики от подчинённого начинает этого подчинённого сразу же премировать?)
Цитата-/Так в рассрочку и разобрали на 24 месяца ))) Казах без понтового Айфона в кредит, беспонтовый Казах./
Что за жизнь у нас такая?? Айфоны в рассрочку! Джипы в кредит! Дома в ипотеку! Не то что на западе! Приезжаешь в Канаду и на тебе сразу дом бесплатно,два джипа в подарок !! Эх
Ну Воронин не доволен же нашей демократией так пусть приведет пример где демократия настолько крутая, где начальство после критики от подчинённого начинает этого подчинённого сразу же премировать?)
Цитата-/Так в рассрочку и разобрали на 24 месяца ))) Казах без понтового Айфона в кредит, беспонтовый Казах./
Что за жизнь у нас такая?? Айфоны в рассрочку! Джипы в кредит! Дома в ипотеку! Не то что на западе! Приезжаешь в Канаду и на тебе сразу дом бесплатно,два джипа в подарок !! Эх
Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 22:22
Цитата:
Ты тут Генерала, на днях - расхваливал.
Премию - получил?...
abaika95:
пусть приведет пример где демократия настолько крутая, где начальство после критики от подчинённого начинает этого подчинённого сразу же премировать?)
пусть приведет пример где демократия настолько крутая, где начальство после критики от подчинённого начинает этого подчинённого сразу же премировать?)
Ты тут Генерала, на днях - расхваливал.
Премию - получил?...
Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 22:52
Цитата:
А айфон с собой - привёз...
abaika95:
Приезжаешь в Канаду и на тебе сразу дом бесплатно,два джипа в подарок !! Эх
Приезжаешь в Канаду и на тебе сразу дом бесплатно,два джипа в подарок !! Эх
А айфон с собой - привёз...
Re: Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 23:28
Цитата-/Ты тут Генерала, на днях - расхваливал.Премию - получил?../
Генерала или ситуацию?
Цитата-/А айфон с собой - привёз./
Зачем? Его в Канаде в аэропорту выдают бесплатно
Генерала или ситуацию?
Цитата-/А айфон с собой - привёз./
Зачем? Его в Канаде в аэропорту выдают бесплатно
Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 14.12.20 - 00:16
Цитата:
А потом по улету обратно забирают
abaika95:
Зачем? Его в Канаде в аэропорту выдают бесплатно
Зачем? Его в Канаде в аэропорту выдают бесплатно
А потом по улету обратно забирают
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