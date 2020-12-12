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≡ "Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40521
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
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Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1195
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 13.12.20 - 22:58
#90
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6153
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 23:01
#91
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Цитата-/карты Уральского и Сибирского казачьего войска есть!Сохранились./



Даже карта походов Александра македонского есть,когда он пришел в среднию Азию то его тут встретили кто бы подумал? Естессна Русские каза́ки!
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
723
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 23:01
#92
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Цитата:
Kairat stayer:
Вы не беспокойтесь пожалуйста, ранее отмечал, что в настоящее время демаркацию границ РК провела, спорных территории с соседями с Россией, Узбекистаном, Киргизией, Туркменистаном и Китаем нет, ООН Независимость признана.

А мне чего беспокоится?
Это вы ...беспокоитесь, чего-то, когда сказали,что часть территории вам была подарена.
С вас же подарки обратно не требуют?
Чего же беспокоитесь?
Даже сами министры заерзали...
8-)
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2108
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 23:05
#93
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Цитата:
Coopidon:
Вы же объявили себя их наследниками, и тут же их ассимилировали?


Не путайте пожалуйста, наследниками Золотой Орды, это - улус Джучи. Которая в 1269 году на Таласском курултае отделилась от Монгольской империи.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2108
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 23:07
#94
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Цитата:
Coopidon:
Это вы ...беспокоитесь, чего-то, когда сказали,что часть территории вам была подарена. С вас же подарки обратно не требуют?


Всё нормально, внук Молотова сказал, что братские народы.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
723
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 23:17
#95
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Цитата:
Kairat stayer:
Не путайте пожалуйста, наследниками Золотой Орды, это - улус Джучи. Которая в 1269 году на Таласском курултае отделилась от Монгольской империи.

Так вы наследники, преемники, потомки или захватчики наследства Золотой орды?
Вы уже определитесь!
Хорезм разрушили.
Татар истребили, всех кто выше оси повозки.
Может сейчас, пока, сначала, извинитесь?
А потом обсудим компенсацию?

:-o
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
723
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 23:19
#96
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Цитата:
Kairat stayer:
Всё нормально, внук Молотова сказал, что братские народы.

И чего?
Ноту отозвали?
Все ругательства и оскорбления в адрес ,,шошкалар'', взад забрали?
Или где?

:-o
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Страница 7 из 7«1...567
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