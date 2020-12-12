Отправлено: - 22:17

Kairat stayer:

Нашествие монголов конечно было, мы потомки древних скифов, саков (Андроновская культура, Иссыкский золотой человек, город Саки-между Симферополем и Евпаторией), половцев, кипчаков поставляли им воинов

Kairat stayer:

Золотой ордой правили Чингизиды, в последствии их на территории современного Казахстана ассимилировали, в древние времена были множество союзов, родов, которые в последующем объединились в жузы, ранее мы обсуждали.

Цитата:Вы потомки древних, поставляли им воинов.Понятно!Безвозмездно?Или как?Цитата:А потом, получается, воспользовались, и оттяпали здоровенный курс их территории, и объявили что вы тут жили всегда.Я правильно понял?